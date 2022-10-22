2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
bacaklar için
Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur
Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarıyla daha kişisel bir tüy alma işlemi.
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
4.5
5 üzerinden
62
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
Twety
22/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Üründen çok memnunum, pratik ve kusa tüylerde bile etkili
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır
Ebrar
26/11/2021
Türkiye
Mükemmel
Kaliteli ve istediğim ölçülede ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Hızlı kargolama ve hızlı teslimat yapıldı. Teşekkürler Phılıps.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE245/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE245/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır
Berfo
12/11/2021
Türkiye
Çok iyi ama uzun süredir kullanıyorum keskinliğigi
Kesme ünitesini almak istiyorum benim aynısı var ama keskinliği azaldı yardımcı olur musunuz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır