Beni ağdadan kurtardı. Annemde 20 senelik olanı kullanıyordum ve doğum günü hediyesi olarak aldı ve normalde canımın tatlı olmasına rağmen asla ama asla canım acımıyor hatta o kadar hızlı ve kolay ki gerçekten hayatımı kurtarıyor. Anneme yenisini alalım dediğimde başka markalar da önermiştim fakat o en iyisinin Philips olduğunu ve başka marka kullandırtmayacağını söylemişti bana. Şimdi daha iyi anlıyorum neden Philips diye.