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    Satinelle Essential

    Kablolu kompakt epilatör

    BRE225/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Epilasyon artık çok kolay Epilasyon artık çok kolay Epilasyon artık çok kolay
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      Satinelle Essential Kablolu kompakt epilatör

      BRE225/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün

      Satinelle Essential Kablolu kompakt epilatör

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün

      Satinelle Essential Kablolu kompakt epilatör

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün

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        Satinelle Essential

        Satinelle Essential

        Kablolu kompakt epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Epilasyon artık çok kolay

        Haftalar boyunca pürüzsüz bir cilt

        • bacaklar için
        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur

        Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarı

        Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarı

        Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarıyla daha kişisel bir tüy alma işlemi.

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Gövde
          Ergonomik
          Yıkanabilir epilasyon başlığı
          Evet

        • Performans

          Epilasyon sistemi
          Etkili epilasyon sistemi
          Epilasyon diskleri
          Hassas cımbız diskler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          15  volt

        • Özellikler

          Kablolu
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Tasarım

          Gövde
          Kompakt

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