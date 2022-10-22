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Üretimden kaldırıldı

Satinelle EssentialKablolu kompakt epilatör

BRE225/00

4.5
| (62) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor
Epilasyon artık daha da kolay
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
Tüm avantajları görüntüleyin

Haftalar boyunca pürüzsüz bir cilt

Epilasyon artık daha da kolay

  • bacaklar için

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur

Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarı

Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarı

Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarıyla daha kişisel bir tüy alma işlemi.

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

62

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

22/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Üründen çok memnunum, pratik ve kusa tüylerde bile etkili

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

26/11/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Kaliteli ve istediğim ölçülede ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Hızlı kargolama ve hızlı teslimat yapıldı. Teşekkürler Phılıps.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE245/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE245/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

12/11/2021

Türkiye

Türkiye

Çok iyi ama uzun süredir kullanıyorum keskinliğigi

Kesme ünitesini almak istiyorum benim aynısı var ama keskinliği azaldı yardımcı olur musunuz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

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