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Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Kablolu kompakt epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur
Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarıyla daha kişisel bir tüy alma işlemi.
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir
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