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  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
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  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
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  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş
  • Yakın düzeltme, rahat tıraş

Üretimden kaldırıldı

Bodygroom series 3000Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

BG2024/15

4.1
| (181) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Yakın düzeltme, rahat tıraş
Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya birlikte verilen 3 mm uzunluğunda tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Boyun altındaki bölgeler için

Yakın düzeltme, rahat tıraş

  • Cilt rahatlığı sistemi

  • 1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm

  • 50 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt rahatlığı sistemiyle birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki tüyleri yakalayıp kesebilirsiniz. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.

Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

Cilt rahatlığı sistemi, tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya ve yuvarlak uçlara sahiptir.

Yakın düzeltme için 3 mm tarak dahildir

Yakın düzeltme için 3 mm tarak dahildir

Doğal 3 mm düzeltme için 1 tarak içermektedir. Tarağı tıraş sistemine takarak tüyleri sabit 3 mm uzunluğunda düzeltin. Daha yakın sonuç için tıraş sistemini tarak olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme uygulanması önerilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

181

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

güçlü ve güvenli

etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

06/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün harika başlık problem!

Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

06/01/2022

Türkiye

Türkiye

mrb ürünüm arıza yaptı

ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

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