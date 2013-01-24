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    Bodygroom series 3000

    Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

    BG2024/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yakın düzeltme, rahat tıraş Yakın düzeltme, rahat tıraş Yakın düzeltme, rahat tıraş
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      Bodygroom series 3000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      BG2024/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yakın düzeltme, rahat tıraş

      Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya birlikte verilen 3 mm uzunluğunda tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,99 TL
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      Bodygroom series 3000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      Yakın düzeltme, rahat tıraş

      Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya birlikte verilen 3 mm uzunluğunda tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Yakın düzeltme, rahat tıraş

      Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya birlikte verilen 3 mm uzunluğunda tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Bodygroom series 3000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      Yakın düzeltme, rahat tıraş

      Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya birlikte verilen 3 mm uzunluğunda tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Bodygroom series 3000

        Bodygroom series 3000

        Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yakın düzeltme, rahat tıraş

        Boyun altındaki bölgeler için

        • Cilt rahatlığı sistemi
        • 1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm
        • 50 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

        Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

        Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt rahatlığı sistemiyle birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki tüyleri yakalayıp kesebilirsiniz. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.

        Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

        Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

        Cilt rahatlığı sistemi, tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya ve yuvarlak uçlara sahiptir.

        Yakın düzeltme için 3 mm tarak dahildir

        Yakın düzeltme için 3 mm tarak dahildir

        Doğal 3 mm düzeltme için 1 tarak içermektedir. Tarağı tıraş sistemine takarak tüyleri sabit 3 mm uzunluğunda düzeltin. Daha yakın sonuç için tıraş sistemini tarak olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme uygulanması önerilir.

        8 saat şarjla 50 dakika kablosuz kullanım

        8 saat şarjla 50 dakika kablosuz kullanım

        Tüm vücutta kullanım için yüksek güçlü NiMH pil, 8 saatlik şarjla 50 dakikalık kablosuz kullanım. Pil ışığı güç durumunu, pilin boş veya dolu olduğunu belirtir.

        Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

        Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

        Duşta veya duş dışında rahat ve yakın bir tıraş sonucu sağlar. Vücut bakım seti %100 su geçirmezdir; işiniz bittiğinde seti durulayarak temizlemeniz yeterlidir. Daha uzun tüylerde daha iyi bir performans için tüylerin kuru olması gerekebilir.

        Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

        Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

        Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          32  mm
          Tıraş ünitesi
          İki ön düzelticili folyo
          Cilt rahatlığı
          • Cilt rahatlığı sistemi
          • Hassas bölgelerde konfor

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          1 sabit uzunluk ayarı

        • Aksesuarlar

          Stand
          Şarj standı

        • Kolay kullanım

          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Islak ve Kuru
          • Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          • Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          Kablosuz kullanım
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Güç

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          50 dakika
          Şarj
          8 saatte tam şarj

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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