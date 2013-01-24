Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt rahatlığı sistemiyle birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki tüyleri yakalayıp kesebilirsiniz. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.