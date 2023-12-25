2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Cilt rahatlığı sistemi
1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm
50 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt rahatlığı sistemiyle birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki tüyleri yakalayıp kesebilirsiniz. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.
Cilt rahatlığı sistemi, tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya ve yuvarlak uçlara sahiptir.
Doğal 3 mm düzeltme için 1 tarak içermektedir. Tarağı tıraş sistemine takarak tüyleri sabit 3 mm uzunluğunda düzeltin. Daha yakın sonuç için tıraş sistemini tarak olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme uygulanması önerilir.
4.1
5 üzerinden
181
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
agbal50
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
güçlü ve güvenli
etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır
Gerçek Kişi
06/02/2022
Türkiye
Ürün harika başlık problem!
Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
yandim1974
06/01/2022
Türkiye
mrb ürünüm arıza yaptı
ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır