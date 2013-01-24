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    BDL4771V/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu yüksek performanslı ekran ile Bu yüksek performanslı ekran ile Bu yüksek performanslı ekran ile
      -{discount-value}

      Reklam Ekranı

      BDL4771V/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bu yüksek performanslı ekran ile

      Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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      Reklam Ekranı

      Bu yüksek performanslı ekran ile

      Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Bu yüksek performanslı ekran ile

      Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Reklam Ekranı

      Bu yüksek performanslı ekran ile

      Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        • 119 cm (47 inç)
        • Full HD
        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon

        Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

        Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

        LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

        Hızlı grafik desteği için Ekran Portu

        Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Şık bir görünüm için şık bir kaplama

        Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        VGA Loopthrough

        VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.

        Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

        Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          119,4  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          47  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          700  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1200:1
          Tepki süresi (tipik)
          9  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,54 x 0,54 mm
          Ekran renkleri
          1,07 milyar renk
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Masa üstü stand

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • RJ45
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          AV girişi
          • DVI-D x1
          • Komponent (BNC) x1
          Diğer bağlantılar
          • Ekran Portu
          • DVI Çıkışı
          • USB
          • HDMI
          • AC çıkışı
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Döşemeli Matris
          En fazla 5 x 5
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Sinyal Loop Through
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          • Ortam ışığı sensörü
          • Smart Power
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          20mm
          Set Genişliği
          1080  mm
          Set Genişliği (inç)
          41,6  inç
          Set Yüksekliği
          625,2  mm
          Set Yüksekliği (inç)
          23,0  inç
          Set Derinliği
          127  mm
          Ürün ağırlığı
          29  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          63,9  lb
          VESA Montaj
          200 x 400 mm
          Set Derinliği (inç)
          5,1  inç

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS
          Garanti
          Uluslararası 3 yıl garanti

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          5 - 90  %
          MTBF
          60.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 155W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12W (RMS)

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 12581 65062 9
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand

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