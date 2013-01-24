Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kontrol
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
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Bu yüksek performanslı ekran ile
Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu yüksek performanslı ekran ile
Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Bu yüksek performanslı ekran ile
Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu yüksek performanslı ekran ile
Fark edilmenizi sağlayacak pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize nefes kesici görüntü kalitesi ve yüksek performansın eşsiz birleşimiyle iletmenin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Reklam Ekranı
Philips Online Mağaza fiyatı
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DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.
LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.
Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.
Görüntü/Ekran
Aksesuarlar
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çeşitli
Çalışma koşulları
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Ses
Ambalaj boyutları