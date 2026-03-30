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  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ318B/12

Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Portatif müzik çalarınızdaki müzik koleksiyonunuzun keyfini kulaklık kullanmadan çıkarmak mı istiyorsunuz? USB Direct soketini Philips CD soundmachine ürününe bağlayın ve en sevdiğiniz müzikleri istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü hoparlörlerle dinleyin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Kompakt tasarım

  • USB

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

20 istasyon hafızası

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları