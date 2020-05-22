  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Taze ve saf içimli su Taze ve saf içimli su Taze ve saf içimli su

      Filtre kartuşu

      AWP315/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Taze ve saf içimli su

      Philips X-Guard ultra filtreleme sistemi sayesinde klor, kurşun, bakteriler ve daha fazlasının azalmasını sağlayarak musluğu her açtığınızda sağlıklı ve lezzetli bir suyun tadını çıkarın.

      Tüm faydaları görün

      Filtre kartuşu

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Yedek filtreler

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Filtre kartuşu
      - {discount-value}

      Filtre kartuşu

      toplam

      recurring payment

      Taze ve saf içimli su

      doğrudan musluktan

      • X-Guard Ultra

      Kolay filtre değişimi için QuickTwist tasarımı

      Tek bir döndürme hareketiyle süresi dolan filtreyi kolayca yeni filtreyle değiştirin.

      Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

      Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.

      Klor, kurşun, bakteri ve daha fazlasını etkili bir şekilde azaltır

      Bu X-Guard Ultra filtre, yenilikçi aktif karbon fiber ve içi boş fiber membran kullanarak klor, kurşun, böcek ilaçları, mikroplastikler ve parçacıkları etkili bir şekilde 0,1 mikrona kadar azaltır. Ayrıca bakterilerin %99,99'a kadarını filtreler.

      Teknik Özellikler

      • Su giriş koşulları

        Su giriş sıcaklığı
        5-38  °C
        Su giriş kalitesi
        Musluk/şebeke suyu
        Su giriş basıncı
        0,15 - 0,35 Mpa  bar

      • Genel özellikler

        Filtreleme kapasitesi
        1200 L
      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.