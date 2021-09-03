  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

    Anında derin ters ozmoz filtreleme

      AquaShield Lavabo altı su arıtıcısı

      AUT7006/10

      Anında derin ters ozmoz filtreleme

      Sınıfının en iyisi ters ozmoz filtreleme teknolojisiyle, 5 aşamalı filtreleme sistemi 0,0001 mikrona kadar derin filtreleme sunar. 800 GPD RO membran, 2,1 l/dk'lık anlık filtreleme sağlar. Akıllı musluk, filtre değişimini hatırlatır.

      AquaShield Lavabo altı su arıtıcısı

      AquaShield
      AquaShield

      Lavabo altı su arıtıcısı

      Anında derin ters ozmoz filtreleme

      800 GPD haznesiz tasarım.

      • 5 aşamalı RO filtreleme
      • 800 GPD Haznesiz tasarım
      • Akıllı musluk
      Üstün performans için gelişmiş çok aşamalı filtreleme

      5 aşamalı filtreleme sistemi, çeşitli kirlilik türlerini filtreleyerek mükemmel ve uzun ömürlü performans sağlar. 4'ü 1 arada filtre, büyük parçacıkları azaltır ve klor, pestisitler ve diğer kimyasalları emer. Sonrasında RO filtresi, suda çözülmüş tüm katıları giderir. Son olarak 4'ü 1 arada filtrenin karbon filtre katmanından geçerek suyun tadı daha da iyi hale gelir. Sistem, bakterilerin %99,999'unu, virüslerin %99,999'unu, kurşunun %99,99'unu, pestisitlerin %99'unu ve kimyasalların %99'unu uzaklaştırabilir.*

      0,0001 mikrona kadar derin ters ozmoz filtreleme

      Derin ters ozmoz filtreleme, 0,0001 mikrona kadar kirleticileri etkili bir şekilde gidererek içtiğiniz suyun kalitesi için tam güvence sağlar.

      800 GPD RO ile 2,1 L/dk ekstra hızlı akış

      800 GPD (Galon/Gün) ters ozmoz membranı, 2,1 L/dk ekstra hızlı akış sağlayarak saniyeler içinde temiz ve lezzetli suyun keyfini çıkarmanızı sağlar.

      Her damla taze bir şekilde filtrelenir ve yerden tasarruf sağlar

      Haznesiz tasarım, her damla suyun istendiğinde taze bir şekilde filtrelenmesini sağlayarak ikincil kirlilik riskini azaltır. Kompakt boyut, lavabo altı depolama alanında yer açar.

      Bir bakışta filtrenin ne zaman değiştirileceğini bilirsiniz

      Akıllı musluk, gerçek su tüketimini hesaplayarak filtre değişimini otomatik olarak hatırlatır. Sistemi lavabonun altına eğilerek kontrol etme ihtiyacı olmadan bir bakışta filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Zamanında filtre değişimi, tutarlı filtreleme performansı sağlamaya yardımcı olur.

      2:1'lik düşük temiz su/atık su oranı

      RO filtresi sayesinde temiz su/atık su oranı (2:1'e kadar) ile olağanüstü performans sergileyen sistemimiz, geleneksel RO sistemine kıyasla %500'e varan su tasarrufu sağlar.** Bu yüksek filtreleme verimliliği, su faturalarının azaltılmasını ve gidere gönderilen su miktarının daha az olmasını sağlar.

      Maliyet tasarrufu için uzun ömürlü filtreler

      Uzun ömürlü filtreler, su harcamalarınızı azaltır RO filtresi: 18.250 L'ye kadar filtrasyon kapasitesi, 60 aya kadar ömür PC filtresi: 15.330 L'ye kadar filtrasyon kapasitesi, 24 aya kadar ömür

      Binlerce tek kullanımlık plastik şişeye eş değer tasarruf sağlar

      Artık içmek veya yemek pişirmek için şişe su satın almaya gerek yok. Doğrudan evde en yüksek kalitede temiz ve lezzetli su elde edin. Daha az harcayın ve her yıl binlerce tek kullanımlık plastik şişeye eş değer tasarruf elde edin.

      Daha fazla güvenlik için sızıntı dedektörü

      Dedektör su sızıntısını izler ve herhangi bir sızıntı halinde otomatik olarak uyarı verip su beslemesini keser.

      Membranın otomatik yıkanmasıyla optimum performans

      Akıllı otomatik yıkama işlevi sayesinde ters osmoz membranının filtreleme performansı zahmetsizce korunur.

      Teknik Özellikler

      • Filtreleme performansı

        Filtre Hassasiyeti
        • 0,0001 mikron
        • RO: 0,0001 mikron
        Klor azaltma
        %99'a kadar
        Bulanıklık azaltma
        Evet
        Su sertliğini azaltma
        • Evet
        • %99'a kadar
        Bakteri azaltma
        %99,999'a kadar
        Pestisitleri azaltma
        %99'a kadar
        VOC azaltma
        • %99'a kadar
        • %99,999'a kadar
        Virüs azaltma
        %99,999'a kadar
        Ağır metalleri azaltma
        %99'a kadar
        Kimyasal azaltma
        %99'a kadar
        Sediment azaltma
        Evet

      • Filtre teknik özellikleri

        Filtreleme kapasitesi
        • PC 4'ü 1 arada: 15.330 l
        • RO: 18.250 l
        Filtre malzemesi
        • Yenilikçi 4'ü 1 arada filtre
        • 800 GPD RO membran
        Filtre ömrü
        • PC 4'ü 1 arada filtre: 12-24 ay
        • RO filtre: 48-60 ay

      • Genel özellikler

        Ürün boyutları
        448*135*393 mm  mm
        Su haznesi kapasitesi
        N
        Su giriş sıcaklığı
        5-38  °C
        Akış hızı (L/dk)
        2,1 L/dk
        Geçerli çalışma basıncı
        0,1~0,4 Mpa
        Tahliye suyu oranı
        2:1
        Çift su çıkışı
        N
        Güç
        110W

      • Güvenlik Yapılandırmaları

        Filtre değiştirme hatırlatıcısı
        Var
        Sızıntı dedektörü
        N
        Otomatik yıkama
        Var

      • Laboratuvar koşullarında, bağımsız olarak test edilmiştir.
      • *Dahili laboratuvar tarafından test edilmiştir.
      • **Günde 10 L olduğu varsayılmıştır. Gerçek filtre ömrü, günlük kullanıma ve yerel musluk suyu kalitesine bağlıdır.
