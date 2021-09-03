AUT7006/10
Anında derin ters ozmoz filtreleme
Sınıfının en iyisi ters ozmoz filtreleme teknolojisiyle, 5 aşamalı filtreleme sistemi 0,0001 mikrona kadar derin filtreleme sunar. 800 GPD RO membran, 2,1 l/dk'lık anlık filtreleme sağlar. Akıllı musluk, filtre değişimini hatırlatır.Tüm faydaları görün
Lavabo altı su arıtıcısı
5 aşamalı filtreleme sistemi, çeşitli kirlilik türlerini filtreleyerek mükemmel ve uzun ömürlü performans sağlar. 4'ü 1 arada filtre, büyük parçacıkları azaltır ve klor, pestisitler ve diğer kimyasalları emer. Sonrasında RO filtresi, suda çözülmüş tüm katıları giderir. Son olarak 4'ü 1 arada filtrenin karbon filtre katmanından geçerek suyun tadı daha da iyi hale gelir. Sistem, bakterilerin %99,999'unu, virüslerin %99,999'unu, kurşunun %99,99'unu, pestisitlerin %99'unu ve kimyasalların %99'unu uzaklaştırabilir.*
Derin ters ozmoz filtreleme, 0,0001 mikrona kadar kirleticileri etkili bir şekilde gidererek içtiğiniz suyun kalitesi için tam güvence sağlar.
800 GPD (Galon/Gün) ters ozmoz membranı, 2,1 L/dk ekstra hızlı akış sağlayarak saniyeler içinde temiz ve lezzetli suyun keyfini çıkarmanızı sağlar.
Haznesiz tasarım, her damla suyun istendiğinde taze bir şekilde filtrelenmesini sağlayarak ikincil kirlilik riskini azaltır. Kompakt boyut, lavabo altı depolama alanında yer açar.
Akıllı musluk, gerçek su tüketimini hesaplayarak filtre değişimini otomatik olarak hatırlatır. Sistemi lavabonun altına eğilerek kontrol etme ihtiyacı olmadan bir bakışta filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Zamanında filtre değişimi, tutarlı filtreleme performansı sağlamaya yardımcı olur.
RO filtresi sayesinde temiz su/atık su oranı (2:1'e kadar) ile olağanüstü performans sergileyen sistemimiz, geleneksel RO sistemine kıyasla %500'e varan su tasarrufu sağlar.** Bu yüksek filtreleme verimliliği, su faturalarının azaltılmasını ve gidere gönderilen su miktarının daha az olmasını sağlar.
Uzun ömürlü filtreler, su harcamalarınızı azaltır RO filtresi: 18.250 L'ye kadar filtrasyon kapasitesi, 60 aya kadar ömür PC filtresi: 15.330 L'ye kadar filtrasyon kapasitesi, 24 aya kadar ömür
Artık içmek veya yemek pişirmek için şişe su satın almaya gerek yok. Doğrudan evde en yüksek kalitede temiz ve lezzetli su elde edin. Daha az harcayın ve her yıl binlerce tek kullanımlık plastik şişeye eş değer tasarruf elde edin.
Dedektör su sızıntısını izler ve herhangi bir sızıntı halinde otomatik olarak uyarı verip su beslemesini keser.
Akıllı otomatik yıkama işlevi sayesinde ters osmoz membranının filtreleme performansı zahmetsizce korunur.
Filtreleme performansı
Filtre teknik özellikleri
Genel özellikler
Güvenlik Yapılandırmaları
