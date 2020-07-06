2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AT790/17
3.7
5 üzerinden
102
İncelemeler
dub3
06/07/2020
Türkiye
Efsane
Kesinlikle en iyi traş makinesi Philips Aquatouch.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
İzmirli64
13/03/2019
Türkiye
Çok kullanışlı bir ürün
Traş bıçağı tahriş ediyorsa bu ürün tam size göre kolay ve hızlı şekilde cildinize zarar vermeden bununla traş olabilirsiniz ayrıca kablosuz şarjlı olmasıda yanınızda taşıyarak kullanıma olanak sağlıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
efe40
18/11/2018
Türkiye
Süper
Eskiyen aquatouch makinemin yerine aldım. Her zaman foil yerine döner başlık daha kullanışlı. Eskiyen makine için başlık değiştirme fiyatına piller dahil komple makineyi değiştiriyorsunuz. Ürün kullanışlı ve yapması gereken işi yapıyor. Daha fazla para vermeye gerek yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır