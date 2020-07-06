[Employee of philipsglobal] Tokat Endüstri Meslek Lisesi'nde okuduğum yıllarda Philips Yetkili servisinde staj yapmıştım. Ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğunu 2004 yılından beri bizzat bilirim. Sadece bu traş makinesi değil, tüm kullandığım ürünlerinizi takdir ile ve severek kullanıyorum. Philips ürünlerini değerlendirmeye veya tartışmaya dahi kapalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Philips...