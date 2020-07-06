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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000 AT790/17 Wet & dry electric shaver

AT790/17

3.7
| (102) İncelemeler
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3.7

5 üzerinden

102

İncelemeler

06/07/2020

Türkiye

Türkiye

Efsane

Kesinlikle en iyi traş makinesi Philips Aquatouch.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

13/03/2019

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir ürün

Traş bıçağı tahriş ediyorsa bu ürün tam size göre kolay ve hızlı şekilde cildinize zarar vermeden bununla traş olabilirsiniz ayrıca kablosuz şarjlı olmasıda yanınızda taşıyarak kullanıma olanak sağlıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

18/11/2018

Türkiye

Türkiye

Süper

Eskiyen aquatouch makinemin yerine aldım. Her zaman foil yerine döner başlık daha kullanışlı. Eskiyen makine için başlık değiştirme fiyatına piller dahil komple makineyi değiştiriyorsunuz. Ürün kullanışlı ve yapması gereken işi yapıyor. Daha fazla para vermeye gerek yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

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