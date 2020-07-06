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  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
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  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
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  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

Üretimden kaldırıldı

AquaTouchıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi

AT750/16

3.7
| (102) İncelemeler
Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Aquatec özellikli, Philips tıraş makinesi ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Şimdi cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Tıraş jeli veya köpüğüyle ıslak tıraş

Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

  • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

  • Esnek başlıklar

Cildinizin daha da rahat etmesini sağlamak üzere jel ve köpükle kullanım için optimize edilmiştir

Cildinizin daha da rahat etmesini sağlamak üzere jel ve köpükle kullanım için optimize edilmiştir

Hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş için tasarlanan Aquatec, cildinizin duştayken bile rahat etmesi için jel ve köpükle kullanılabilir.

Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.

Rahat ve pürüzsüz bir tıraş için

Rahat ve pürüzsüz bir tıraş için

Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi sakalları kaldırarak pürüzsüz ve rahat bir tıraş sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

102

İncelemeler

06/07/2020

Türkiye

Türkiye

Efsane

Kesinlikle en iyi traş makinesi Philips Aquatouch.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

13/03/2019

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir ürün

Traş bıçağı tahriş ediyorsa bu ürün tam size göre kolay ve hızlı şekilde cildinize zarar vermeden bununla traş olabilirsiniz ayrıca kablosuz şarjlı olmasıda yanınızda taşıyarak kullanıma olanak sağlıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

18/11/2018

Türkiye

Türkiye

Süper

Eskiyen aquatouch makinemin yerine aldım. Her zaman foil yerine döner başlık daha kullanışlı. Eskiyen makine için başlık değiştirme fiyatına piller dahil komple makineyi değiştiriyorsunuz. Ürün kullanışlı ve yapması gereken işi yapıyor. Daha fazla para vermeye gerek yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları