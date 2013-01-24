Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

Aquatec özellikli, Philips tıraş makinesi ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Şimdi cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün