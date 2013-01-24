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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.
CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.
Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Kablosuz kullanım ekstra rahatlık sağlar. 30 dakikadan fazla kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Tamamen şarj olması 10 saat sürer.
Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiyle birlikte sunulur ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur.
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Güç
Servis
Tıraş Performansı