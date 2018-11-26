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  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
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  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
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  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
  • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

AT600/15

3.8
| (17) İncelemeler
Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.

  • CloseCut tıraş başlığı

  • Islak ve Kuru

Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.

CloseCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

CloseCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.

2 yıla kadar sabit bıçak performansı.

2 yıla kadar sabit bıçak performansı.

Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

17

İncelemeler

26/11/2018

Türkiye

Türkiye

Kaliteli Ürün

Her sabah tıraş oluyorum ve çok memnunum. Hatta genital bölgemi de tıraş ediyorum. Gayet çok güzel alıyor. Herkese Öneririm..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır

30/01/2018

Türkiye

Türkiye

Çok çok iyi

Beklediğim ve umduğumdan çok çok iyi bir ürün Çok sık sakalım yok ama gür bir sakalda da aynı performansı vereceğine inanıyorum bugüne kadar almadığım için pişmanım Teşekkürler Philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır

03/12/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyat performans ürünü

AT600/15'i birkaç ay önce aldım. Orta sertlikte sakalım var. Tam şarjla 6-7 kez tıraş olabiliyorum. Tıraşı gayet güzel, kullanımı ve temizliği kolay. Bana göre eksik yönleri ise; yedek bıçağı, taşıma/saklama kutusu olmaması (karton kutu içerisinde satılıyor) ve kutusundan temizlik fırçası çıkmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır

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