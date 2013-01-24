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    AquaTouch

    Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

    AT600/15
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş. Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş. Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.
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      AquaTouch Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

      AT600/15
      Bu ürün için destek alın

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 94,99 TL
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      AquaTouch Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş.

        • CloseCut tıraş başlığı
        • Islak ve Kuru
        Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

        Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.

        CloseCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

        CloseCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

        CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.

        2 yıla kadar sabit bıçak performansı.

        2 yıla kadar sabit bıçak performansı.

        Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

        10 saatlik şarj, 30 dakikadan fazla kablosuz kullanım sağlar.

        10 saatlik şarj, 30 dakikadan fazla kablosuz kullanım sağlar.

        Kablosuz kullanım ekstra rahatlık sağlar. 30 dakikadan fazla kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Tamamen şarj olması 10 saat sürer.

        Ekstra hassasiyet ve tam kontrol için benzersiz ergonomik tutuş.

        Ekstra hassasiyet ve tam kontrol için benzersiz ergonomik tutuş.

        Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar.

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiyle birlikte sunulur ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Mavi
          Kaplama
          Düz plastik
          Gövde
          Ergonomik Kolay Tutuş

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Evet
          Temizleme
          Su geçirmez
          Ekran
          1 LED göstergesi
          Tıraş süresi
          30 dakikadan fazla, 10 tıraşa kadar
          Çalışma
          • Şarj edilebilir pil
          • Kablosuz kullanım
          Şarj süresi
          10 saat
          Ekran göstergeleri
          • Pil zayıf
          • Şarj

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Pil Tipi
          NiMH
          Maksimum güç tüketimi
          2,0  W
          Bekleme gücü
          < 0,25  W

        • Servis

          Garanti
          2 yıl garanti
          Yedek başlıklar
          İki yılda bir HQ56 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          CloseCut Bıçak Sistemi
          SkinComfort
          AquaTec Islak ve Kuru

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