Bu ürünün eski modelini pilli olanını 10 seneden fazla kullandım. Hatta askerde bile 18 ay kullandım. Çok başarılı idi. Bu yeni cihazı alırken tereddüt bile etmedim. Philips kalitesi tartışılmaz. 2 bıçak yada 3 bıçak konusunda tereddüt etmeyin. Çok sert ve yoğun sakalınız yoksa bu ürün size hayli hayli yeter. Hatta köpük kullanarak traş olursanız hiç hissetmeden sinek kaydı traş olursunuz. Tek şartı ürüne sizin alışmanız ve ürünün cildinize alışması.. Şarjı gayet iyi gidiyor. Bataryası şarjı iyi saklıyor. Li-ion pil olmasa bile uzun zaman şarjlı kalabiliyor.6 saatte tam şarj oluyor. Tavsiye olunur..