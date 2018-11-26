2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AT600/15
CloseCut tıraş başlığı
Islak ve Kuru
Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.
CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.
Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
3.8
5 üzerinden
17
İncelemeler
attheparthe
26/11/2018
Türkiye
Kaliteli Ürün
Her sabah tıraş oluyorum ve çok memnunum. Hatta genital bölgemi de tıraş ediyorum. Gayet çok güzel alıyor. Herkese Öneririm..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Hmdaysel
30/01/2018
Türkiye
Çok çok iyi
Beklediğim ve umduğumdan çok çok iyi bir ürün Çok sık sakalım yok ama gür bir sakalda da aynı performansı vereceğine inanıyorum bugüne kadar almadığım için pişmanım Teşekkürler Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
nuriu
03/12/2017
Türkiye
Fiyat performans ürünü
AT600/15'i birkaç ay önce aldım. Orta sertlikte sakalım var. Tam şarjla 6-7 kez tıraş olabiliyorum. Tıraşı gayet güzel, kullanımı ve temizliği kolay. Bana göre eksik yönleri ise; yedek bıçağı, taşıma/saklama kutusu olmaması (karton kutu içerisinde satılıyor) ve kutusundan temizlik fırçası çıkmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT600/15 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır