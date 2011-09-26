Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün
Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün
Bluetooth® özellikli docking hoparlör
Toplam:
Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.
Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.
Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.
Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.
Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.
Oyun deneyimi, mükemmel ses efektleri yoksa asla tam olarak yaşanmış sayılmaz. Sesin son derece güçlü gelmesini sağlayan Philips docking hoparlörü sayesinde artık akıllı telefon ya da herhangi bir taşınabilir cihazdaki oyunlarınız daha da heyecan verici olabilir. Tüm sesleri yüksek ve net bir şekilde duyun ve oyun deneyiminize renk katın. Üstelik bunu Bluetooth ile son derece kolay bir biçimde yapabilirsiniz. Sadece taşınabilir cihazınızla docking hoparlörünüz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurun ve oyunun keyfini çıkarın.
Android cihaz uyumluluğu
Android için DockStudio Uygulaması
Ses
Müzik Çalma
Hoparlörler
Bağlantı
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç