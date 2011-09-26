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    Bluetooth® özellikli docking hoparlör

    AS351/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
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      Bluetooth
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      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      AS351/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,90 TL

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,90 TL

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Toplam:

        Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

        bu docking hoparlörle

        • Android için
        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

        Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.

        Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

        Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

        Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.

        DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

        DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

        Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.

        Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

        Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

        Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.

        Bluetooth ile mükemmel oyun ses efektleri

        Oyun deneyimi, mükemmel ses efektleri yoksa asla tam olarak yaşanmış sayılmaz. Sesin son derece güçlü gelmesini sağlayan Philips docking hoparlörü sayesinde artık akıllı telefon ya da herhangi bir taşınabilir cihazdaki oyunlarınız daha da heyecan verici olabilir. Tüm sesleri yüksek ve net bir şekilde duyun ve oyun deneyiminize renk katın. Üstelik bunu Bluetooth ile son derece kolay bir biçimde yapabilirsiniz. Sadece taşınabilir cihazınızla docking hoparlörünüz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurun ve oyunun keyfini çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Android cihaz uyumluluğu

          Android sürümü 2.1 veya üzeri
          Evet
          Bluetooth sürümü 2.1 veya üzeri
          Evet
          Mikro USB
          Evet
          Daha fazla ayrıntı ve en yeni uyumluluk bilgileri için
          www.philips.com/FlexiDock adresini ziyaret edin

        • Android için DockStudio Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio, Android Market'ten ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          Android için Philips docking hoparlör
          Müzik çalma
          Songbird Android Uygulaması
          Bluetooth bağlantısı
          Android telefon ile docking hoparlör arasında. Dock istasyonuna yerleştirildiğinde tam otomatik bağlantı
          Internet radyosu
          7000'den fazla istasyona bağlanın
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Android telefon şarj etme

        • Hoparlörler

          Hoparlör Sürücüleri
          2 x 3 inç tam aralıklı woofer

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          2,1
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Bluetooth mesafesi
          görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Aux girişi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          3,5 mm AUX girişi

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          271 x 130 x 90 mm

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 100-240 VAC, 50/60 Hz
          • Pil
          Pil tipi
          AA / LR6 Alkalin
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          8  sa

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