2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AS351/12
Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir.
Android için
Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.
Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.
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