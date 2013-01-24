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    Bluetooth® özellikli docking hoparlör

    AS111/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
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      Bluetooth
    • Play Pause

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      AS111/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu Philips AS111/12 bağlantı istasyonu Android telefonunuzu şarj edip saatini otomatik olarak cihazınıza göre ayarlarken mükemmel sesin tadını çıkarın. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında müzikleri senkronize edebilmeniz için Songbird ve ücretsiz bir uygulama da yanında geliyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu Philips AS111/12 bağlantı istasyonu Android telefonunuzu şarj edip saatini otomatik olarak cihazınıza göre ayarlarken mükemmel sesin tadını çıkarın. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında müzikleri senkronize edebilmeniz için Songbird ve ücretsiz bir uygulama da yanında geliyor. Tüm faydaları görün

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu Philips AS111/12 bağlantı istasyonu Android telefonunuzu şarj edip saatini otomatik olarak cihazınıza göre ayarlarken mükemmel sesin tadını çıkarın. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında müzikleri senkronize edebilmeniz için Songbird ve ücretsiz bir uygulama da yanında geliyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu Philips AS111/12 bağlantı istasyonu Android telefonunuzu şarj edip saatini otomatik olarak cihazınıza göre ayarlarken mükemmel sesin tadını çıkarın. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında müzikleri senkronize edebilmeniz için Songbird ve ücretsiz bir uygulama da yanında geliyor. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

        bu docking hoparlörle

        • Android için
        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

        Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.

        DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

        DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

        Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.

        Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

        Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

        Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.

        Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

        Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

        Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.

        Android telefonla otomatik saat senkronizasyonu

        Android telefonunuzu docking hoparlöre bağladığınızda istasyonunun saati ile telefonunuzun saati otomatik olarak senkronize edilir.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Teknik Özellikler

        • Android cihaz uyumluluğu

          Android sürümü 2.1 veya üzeri
          Evet
          Bluetooth sürümü 2.1 veya üzeri
          Evet
          Mikro USB
          Evet
          Daha fazla ayrıntı ve en yeni uyumluluk bilgileri için
          www.philips.com/FlexiDock adresini ziyaret edin

        • Android için DockStudio Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio, Android Market'ten ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          Android için Philips docking hoparlör
          Müzik çalma
          Songbird Android Uygulaması
          Bluetooth bağlantısı
          Android telefon ile docking hoparlör arasında. Dock istasyonuna yerleştirildiğinde tam otomatik bağlantı
          Internet radyosu
          7000'den fazla istasyona bağlanın
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          4W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Android telefon şarj etme

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          2,1
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Bluetooth mesafesi
          görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          171 x 67 x 171 mm
          Ağırlık
          0,75  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,03  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

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