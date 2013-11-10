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  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
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  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
  • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

Üretimden kaldırıldı

Bluetooth® özellikli docking hoparlör

AS111/12

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Bu Philips AS111/12 bağlantı istasyonu Android telefonunuzu şarj edip saatini otomatik olarak cihazınıza göre ayarlarken mükemmel sesin tadını çıkarın. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında müzikleri senkronize edebilmeniz için Songbird ve ücretsiz bir uygulama da yanında geliyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

bu docking hoparlörle

Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

  • Android için

FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.

DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.

Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

10/11/2013

Türkiye

Türkiye

KESİNLİKLE MÜKEMMEL BİR ÜRÜN TAVSİYE EDERİM

üründen yeterince memnunum alan hiç kimse sorun yaşamaz çok kaliteli ,kullanışlı ve güzel bir ürün..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AS111 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AS111 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

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