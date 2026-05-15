Havayı arıtan ve nemlendiren, ihtiyaç duyduğunuzda ısıtan veya serinleten ilk 4'ü 1 arada cihazımız. Cihaz, havanızı tüm yıl boyunca temiz ve konforlu tutmak için güçlü performansını otomatik olarak ayarlar.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
Air Performer 9000 Serisi
4'ü 1 Arada Hava Arıtıcı, Fan, Isıtıcı, Nemlendirici
toplam
recurring payment
Tek akıllı cihaz. Dört mevsim konfor.
Temizler, nemlendirir, ısıtır ve serinletir
Güçlü 185 m3/saat filtreleme ile arıtır
Hoş bir hava akışıyla serinletir
3 saniyede hızlı ısıtma
NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme
Her mevsim için konfor. Tek bir cihazda.
Havayı arıtan ve nemlendiren, aynı zamanda ısıtan veya serinleten ilk 4'ü 1 arada cihazımız. İhtiyaçlarınıza en uygun modu seçin ve gerisini cihaza bırakın. Basitleştirilmiş iklim kontrolü.
48 m²'ye kadar odaların kapsamlı arıtımı
185 m³/sa (CADR) (1) güçlü filtreleme kapasitesiyle cihaz, 48 m²'ye kadar alanları kolayca arıtabilir ve 20 m²'lik bir odayı 16 dakikadan kısa sürede temizleyebilir (2). Cihaz tüm modlarda havayı arıtırken, arıtma modu hava kalitesini otomatik olarak algılar ve hava akışını buna göre ayarlar.
Fan modunda, sizi serinleten güçlü hava akışının keyfini çıkarın
Cihaz saatte 1470 m³'e kadar güçlü hava akışı sağlarken, bıçaksız tasarımı pürüzsüz ve tutarlı bir hava akımı sunar. Kişiselleştirilmiş konfor için ihtiyaçlarınıza uygun 10 fan hızı arasından seçim yapabilirsiniz.
Isıtma modunda anında sıcaklığı hissedin
Cihaz, 2200W'a kadar ayarlanabilir güçle sadece 3 saniyede anında ısınma sağlar. 1-37°C arasında otomatik hedef sıcaklık ayarlayın veya 10 ısıtıcı hızıyla ısınmanızı özelleştirin (Yalnızca Uygulama). (3)
NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme
NanoCloud teknolojisiyle saatte 380 ml'ye kadar hijyenik nemlendirmenin keyfini çıkarın. Ultra ince buharı, ultrasonik nemlendiricilere göre %99,9 daha az bakteri yayar (4,5). Su haznesi doluyken cihaz tüm modlarda nemlendirme yapar. Nemlendirme modunda, %30-70 arasında istediğiniz nem seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Ultra sessiz çalışma sağlayan uyku modu
Uyku modunda cihaz, sadece 21 dB(A) ses seviyesiyle fısıltıdan daha sessizdir (6). Işık sensörü odanın karanlık olduğunu algılar ve rahatsızlığı en aza indirmek için ışıkları otomatik olarak kapatır.
3 katmanlı HEPA filtresi en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder
Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini yakalar (7) — bilinen en küçük virüsten bile daha küçük!
Alerjenleri, bakterileri, virüsleri, kokuları ve gazları giderir
Tüm modlarda sürekli hava arıtımıyla daha rahat nefes alın. Alerjenlerin %99,99'unu, havadaki virüs ve bakterilerin %99,9'unu temizlerken, zararlı gazları ve kokuları da azaltır - iyon, kimyasal veya ozon emisyonu olmadan, güvenle. (8-11)
İç mekan hava kalitenizi akıllıca algılar ve uyum sağlar
Akıllı AeraSense sensörleri sürekli olarak havayı tarar ve gerçek zamanlı rapor verir, hava kalitesini iyileştirmek için kirlilik, sıcaklık veya nemdeki değişikliklere anında tepki gösterir.
Cihazınızı uzaktan kumanda veya Air+ uygulaması ile kontrol edin
Cihazınızı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın. Ek işlevler ve hava kalitesi izleme için cihazı Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Eller serbest kullanım kolaylığı için Google Assistant veya Alexa ile sesli komutları kullanın.
Geniş 350° hava akışı kapsama alanı
Geniş 350° dönüş, havayı oda genelinde eşit şekilde dağıtarak nerede olursanız olun herkes için konfor sağlar.
Kolay bakım için tasarlandı
Orijinal filtreler ve fitiller, uzun ömürlü performans için tasarlanmıştır - filtreler için 36 aya, fitil için 6 aya kadar - zahmet ve maliyeti en aza indirir. Cihaz filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır. (12)
Teknik Özellikler
Genel Teknik Özellikler
Ürün Türü
4'ü 1 arada Hava Temizleyici, Vantilatör, Isıtıcı ve Nemlendirici
(1) CADR, GB/T18801-2022 standardına göre sertifikalı bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir.
(2) NRCC-54013 standardına göre hesaplanmıştır.
(3) Görüntülenen sıcaklık oda sıcaklığından farklı olabilir; cihazın etrafındaki sıcaklığı yansıtır.
(4) CVC tarafından GB/T 23332-2018 standardına göre test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±2 RH.
(5) Bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiği üzere, bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirici modüllerine kıyasla.
(6) Ses basıncı, IEC 60704.
(7) Filtreden geçen hava için, iUTA enstitüsü tarafından NaCl aerosol 0,003um ve 0,3um ile DIN71460'a göre test edilmiştir.
(8) Filtreden geçen hava için, Avusturya OFI enstitüsünün SOP 350.003 standardına göre ev tozu akarları, huş ağacı poleni ve kedi alerjenleri ile test edilmiştir.
(9) Harici laboratuvar tarafından yapılan Mikrobiyal Azaltma Oranı Testi, 30m3 test odasında influenza (H1N1) ile 1 saat boyunca turbo mod kullanılarak.
(10) S. Albus ile GB21551.3-2010 standardına göre, 30m3 odada, 1 saat, Turbo modunda, üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir.
(11) TVOC, Toluen ve NO2 ile GB/T 18801-2022 standardına göre harici GMT laboratuvar testi: 30 m3 oda, 1 saat boyunca Turbo modunda.
(12) Hesaplanan ortalama. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır. (11) TVOC, Toluen ve NO2 ile GB/T 18801-2022 standardına göre harici GMT laboratuvar testi: 30 m3 oda, 1 saat boyunca Turbo modunda.
Kaydet
Philips ailesine siz de katılın
Keşfet MyPhilips
Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin
Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.