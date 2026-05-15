      Air Performer 9000 Serisi 4'ü 1 Arada Hava Arıtıcı, Fan, Isıtıcı, Nemlendirici

      AMF970/10

      Genel Derecelendirme / 5
      Tek akıllı cihaz. Dört mevsim konfor.

      Havayı arıtan ve nemlendiren, ihtiyaç duyduğunuzda ısıtan veya serinleten ilk 4'ü 1 arada cihazımız. Cihaz, havanızı tüm yıl boyunca temiz ve konforlu tutmak için güçlü performansını otomatik olarak ayarlar.

      Tek akıllı cihaz. Dört mevsim konfor.

      Temizler, nemlendirir, ısıtır ve serinletir

      • Güçlü 185 m3/saat filtreleme ile arıtır
      • Hoş bir hava akışıyla serinletir
      • 3 saniyede hızlı ısıtma
      • NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme
      Her mevsim için konfor. Tek bir cihazda.

      Havayı arıtan ve nemlendiren, aynı zamanda ısıtan veya serinleten ilk 4'ü 1 arada cihazımız. İhtiyaçlarınıza en uygun modu seçin ve gerisini cihaza bırakın. Basitleştirilmiş iklim kontrolü.

      48 m²'ye kadar odaların kapsamlı arıtımı

      185 m³/sa (CADR) (1) güçlü filtreleme kapasitesiyle cihaz, 48 m²'ye kadar alanları kolayca arıtabilir ve 20 m²'lik bir odayı 16 dakikadan kısa sürede temizleyebilir (2). Cihaz tüm modlarda havayı arıtırken, arıtma modu hava kalitesini otomatik olarak algılar ve hava akışını buna göre ayarlar.

      Fan modunda, sizi serinleten güçlü hava akışının keyfini çıkarın

      Cihaz saatte 1470 m³'e kadar güçlü hava akışı sağlarken, bıçaksız tasarımı pürüzsüz ve tutarlı bir hava akımı sunar. Kişiselleştirilmiş konfor için ihtiyaçlarınıza uygun 10 fan hızı arasından seçim yapabilirsiniz.

      Isıtma modunda anında sıcaklığı hissedin

      Cihaz, 2200W'a kadar ayarlanabilir güçle sadece 3 saniyede anında ısınma sağlar. 1-37°C arasında otomatik hedef sıcaklık ayarlayın veya 10 ısıtıcı hızıyla ısınmanızı özelleştirin (Yalnızca Uygulama). (3)

      NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme

      NanoCloud teknolojisiyle saatte 380 ml'ye kadar hijyenik nemlendirmenin keyfini çıkarın. Ultra ince buharı, ultrasonik nemlendiricilere göre %99,9 daha az bakteri yayar (4,5). Su haznesi doluyken cihaz tüm modlarda nemlendirme yapar. Nemlendirme modunda, %30-70 arasında istediğiniz nem seviyesini ayarlayabilirsiniz.

      Ultra sessiz çalışma sağlayan uyku modu

      Uyku modunda cihaz, sadece 21 dB(A) ses seviyesiyle fısıltıdan daha sessizdir (6). Işık sensörü odanın karanlık olduğunu algılar ve rahatsızlığı en aza indirmek için ışıkları otomatik olarak kapatır.

      3 katmanlı HEPA filtresi en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini yakalar (7) — bilinen en küçük virüsten bile daha küçük!

      Alerjenleri, bakterileri, virüsleri, kokuları ve gazları giderir

      Tüm modlarda sürekli hava arıtımıyla daha rahat nefes alın. Alerjenlerin %99,99'unu, havadaki virüs ve bakterilerin %99,9'unu temizlerken, zararlı gazları ve kokuları da azaltır - iyon, kimyasal veya ozon emisyonu olmadan, güvenle. (8-11)

      İç mekan hava kalitenizi akıllıca algılar ve uyum sağlar

      Akıllı AeraSense sensörleri sürekli olarak havayı tarar ve gerçek zamanlı rapor verir, hava kalitesini iyileştirmek için kirlilik, sıcaklık veya nemdeki değişikliklere anında tepki gösterir.

      Cihazınızı uzaktan kumanda veya Air+ uygulaması ile kontrol edin

      Cihazınızı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın. Ek işlevler ve hava kalitesi izleme için cihazı Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Eller serbest kullanım kolaylığı için Google Assistant veya Alexa ile sesli komutları kullanın.

      Geniş 350° hava akışı kapsama alanı

      Geniş 350° dönüş, havayı oda genelinde eşit şekilde dağıtarak nerede olursanız olun herkes için konfor sağlar.

      Kolay bakım için tasarlandı

      Orijinal filtreler ve fitiller, uzun ömürlü performans için tasarlanmıştır - filtreler için 36 aya, fitil için 6 aya kadar - zahmet ve maliyeti en aza indirir. Cihaz filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır. (12)

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Ürün Türü
        4'ü 1 arada Hava Temizleyici, Vantilatör, Isıtıcı ve Nemlendirici
        Teknoloji
        HEPA NanoProtect, AeraSense Sensörleri
        Renk
        Kömür Grisi + Kül Altın
        Birincil Malzeme
        Plastik
        İnternet bağlantısı
        Evet
        Wi-Fi kapsama alanı
        2,4 GHz
        Sesli kontrol
        Evet
        Su Haznesi Kapasitesi
        2,6 l

      • Teknik Özellikler

        Maksimum güç
        2200 W (Isıtma)
        Hava kalitesi sensörleri
        PM2.5, Gaz, Alerjenler, Sıcaklık, Nem
        Min. gürültü seviyesi
        21 dB(A)
        Maks. gürültü seviyesi
        48 dB(A)

      • Performans

        CADR (Temiz hava dağıtım hızı) (parçacık, GB/T)
        185 m³/sa (GB/T)
        Filtre katmanları
        HEPA, Aktif Karbon, Ön Filtre
        Partikül filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97
        Nemlendirme hızı
        380 ml/sa
        Maks. oda boyutu
        48 m²
        Fan hava akışı
        1470 m³/sa

      • Kullanım

        Uzaktan kumanda
        Evet
        Salınım
        350°'ye kadar
        Kablo uzunluğu
        1,8 m
        Planlayıcı
        Var (Uygulamada)
        Otomatik mod
        Evet
        Uyku modu
        Evet
        Hız ayarı
        Evet (10 seviye)
        Hava kalitesi geri bildirimi
        Renkli, sayısal
        Arayüz
        Dijital

      • Güvenlik özelliği

        Çocuk kilidi
        Evet

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        36,0 cm
        Ürün Genişliği
        36,0 cm
        Ürün Yüksekliği
        106,4 cm
        Ürün Ağırlığı
        8,86 kg
        Paket Uzunluğu
        32,5 cm
        Paket Genişliği
        32,5 cm
        Paket Yüksekliği
        111,5 cm
        Paket Ağırlığı
        12,5 kg

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modunda güç tüketimi
        <2 W
        Gerilim
        220-240 V
        Frekans
        50/60 Hz

      • Bakım

        Garanti
        2 yıl

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        FYM970/30 – 3 yıl
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        FYM971/00 – 6 ay

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      Yorumlar

      • (1) CADR, GB/T18801-2022 standardına göre sertifikalı bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir.
      • (2) NRCC-54013 standardına göre hesaplanmıştır.
      • (3) Görüntülenen sıcaklık oda sıcaklığından farklı olabilir; cihazın etrafındaki sıcaklığı yansıtır.
      • (4) CVC tarafından GB/T 23332-2018 standardına göre test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±2 RH.
      • (5) Bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiği üzere, bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirici modüllerine kıyasla.
      • (6) Ses basıncı, IEC 60704.
      • (7) Filtreden geçen hava için, iUTA enstitüsü tarafından NaCl aerosol 0,003um ve 0,3um ile DIN71460'a göre test edilmiştir.
      • (8) Filtreden geçen hava için, Avusturya OFI enstitüsünün SOP 350.003 standardına göre ev tozu akarları, huş ağacı poleni ve kedi alerjenleri ile test edilmiştir.
      • (9) Harici laboratuvar tarafından yapılan Mikrobiyal Azaltma Oranı Testi, 30m3 test odasında influenza (H1N1) ile 1 saat boyunca turbo mod kullanılarak.
      • (10) S. Albus ile GB21551.3-2010 standardına göre, 30m3 odada, 1 saat, Turbo modunda, üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir.
      • (11) TVOC, Toluen ve NO2 ile GB/T 18801-2022 standardına göre harici GMT laboratuvar testi: 30 m3 oda, 1 saat boyunca Turbo modunda.
      • (12) Hesaplanan ortalama. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır. (11) TVOC, Toluen ve NO2 ile GB/T 18801-2022 standardına göre harici GMT laboratuvar testi: 30 m3 oda, 1 saat boyunca Turbo modunda.
