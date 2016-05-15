Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün
Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.
Bu hoparlörde bir USB portu bulunmaktadır. Evdeyken veya dışarıdayken akıllı telefonunuzun bataryası bitmek üzereyse bu portatif hoparlör, içinde bulunan batarya gücünün mobil cihazınıza transfer edilmesine imkan tanır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
Bluetooth® kablosuz teknoloji
Uyumluluk
Saat
Alarm
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Bağlantı
USB Şarjı
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar
Şarj
Hoparlörler