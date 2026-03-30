2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJT5300W/12
Bluetooth®
Evrensel şarj
Çift alarm
FM, Digital istasyon ayarı
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.
Bu hoparlörde bir USB portu bulunmaktadır. Evdeyken veya dışarıdayken akıllı telefonunuzun bataryası bitmek üzereyse bu portatif hoparlör, içinde bulunan batarya gücünün mobil cihazınıza transfer edilmesine imkan tanır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Yorumlar