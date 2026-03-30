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  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
  • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJT5300W/12

Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder
Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

  • Bluetooth®

  • Evrensel şarj

  • Çift alarm

  • FM, Digital istasyon ayarı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.

Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

Bu hoparlörde bir USB portu bulunmaktadır. Evdeyken veya dışarıdayken akıllı telefonunuzun bataryası bitmek üzereyse bu portatif hoparlör, içinde bulunan batarya gücünün mobil cihazınıza transfer edilmesine imkan tanır.

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları