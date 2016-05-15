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    Saatli Radyo

    AJT5300W/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin
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      Saatli Radyo

      AJT5300W/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

      AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

      AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün

      Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

      AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

      AJT5300W ile güne enerji dolu başlayın. Bu saatli radyo, her Bluetooth cihazından müzik çalan bir kablosuz hoparlör işlevi de görür. Dahili şarj yuvaları sayesinde siz uyurken tüm akıllı telefonları (iPhone / Android) şarj eder Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve akıllı telefonunuzu şarj edin

        • Bluetooth®
        • Evrensel şarj
        • Çift alarm
        • FM, Digital istasyon ayarı
        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.

        Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

        Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

        Bu hoparlörde bir USB portu bulunmaktadır. Evdeyken veya dışarıdayken akıllı telefonunuzun bataryası bitmek üzereyse bu portatif hoparlör, içinde bulunan batarya gücünün mobil cihazınıza transfer edilmesine imkan tanır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon

        Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

        Teknik Özellikler

        • Bluetooth® kablosuz teknoloji

          Sürüm
          V2.1 + EDR
          Profiller
          • A2DP
          • HFP
          • AVRCP
          Aralık
          10 M (boş alan)

        • Uyumluluk

          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          diğer müzik cihazları
          Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Ekran
          LED
          Zaman formatı
          24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Hafızadaki istasyon sayısı
          20
          Anten
          • FM anteni
          • FM Anteni
          Frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Radyo Bantları
          • Dijital istasyon ayarı
          • FM

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı
          Alarmlar
          • Sesli Alarm
          • Çift alarmlı saat
          • Nazik Uyandırma
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük
          Uyku Zamanlayıcısı
          Evet

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • USB Şarjı

          Evet
          Evet
          5 V, 1 A
          Evet

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W
          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          2
          Yedek pil
          AA (dahil değildir)
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          182 x 111 x 100  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          206 x 115 x 110 mm
          Brüt ağırlık
          0,6  kg
          Net ağırlık
          0,5  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        • Şarj

          USB cihazları
          5V

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          1

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