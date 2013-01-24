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    iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

    AJ7030D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
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      iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

      AJ7030D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

      Odanızı ve sabahlarınızı aydınlatacak şık Philips Saatli radyo ile iPod/iPhone veya FM'den en sevdiğiniz melodilerle güne güzel başlayın! Akıllı bağlantı istasyonu, cihazlarınızı koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmeden şarj edebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,90 TL
      Benzer ürünler bul

      iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

      Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

      Odanızı ve sabahlarınızı aydınlatacak şık Philips Saatli radyo ile iPod/iPhone veya FM'den en sevdiğiniz melodilerle güne güzel başlayın! Akıllı bağlantı istasyonu, cihazlarınızı koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmeden şarj edebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

      Odanızı ve sabahlarınızı aydınlatacak şık Philips Saatli radyo ile iPod/iPhone veya FM'den en sevdiğiniz melodilerle güne güzel başlayın! Akıllı bağlantı istasyonu, cihazlarınızı koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmeden şarj edebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,90 TL
      Benzer ürünler bul

      iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

      Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

      Odanızı ve sabahlarınızı aydınlatacak şık Philips Saatli radyo ile iPod/iPhone veya FM'den en sevdiğiniz melodilerle güne güzel başlayın! Akıllı bağlantı istasyonu, cihazlarınızı koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmeden şarj edebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

        • MP3 Link
        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

        Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

        6W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod mini
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil
          • iPod classic
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod nano
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • 4. nesil iPod touch

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM Anteni
          Frekans aralığı
          87,5-108  MHz

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • iPhone Şarj Etme

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Çift alarmlı saat
          • iPod Alarm
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü
          Kuvars kontrollü
          Evet

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          2x3W
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Bağlantı

          MP3-Link
          3,5 mm stereo giriş

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj derinliği
          141  mm
          Ambalaj yüksekliği
          106  mm
          Ambalaj genişliği
          263  mm
          Ürün derinliği
          111  mm
          Ürün yüksekliği
          71  mm
          Ürün genişliği
          198  mm
          Ürün ağırlığı
          0,5  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,9  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC-DC Adaptörü
          • Hızlı Kullanım Kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Güç

          Yedek pil
          CR2032 (birlikte verilir)
          Pil sayısı
          1
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC-DC Adaptörü
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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