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  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
  • Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

Üretimden kaldırıldı

iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

AJ7030D/12

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
Odanızı ve sabahlarınızı aydınlatacak şık Philips Saatli radyo ile iPod/iPhone veya FM'den en sevdiğiniz melodilerle güne güzel başlayın! Akıllı bağlantı istasyonu, cihazlarınızı koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmeden şarj edebilmenizi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

  • MP3 Link

Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın

Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

12/01/2013

Türkiye

Türkiye

gayet iyi

ürün bana hediye olarak gelmişti.Fazlasıyla başarılı olan ses kalitesi benm en çok hoşuma giden özelliği oldu.Kesinlikle tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ7030D iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ7030D iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo için yapılmıştır

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