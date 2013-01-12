2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MP3 Link
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
emrah
12/01/2013
Türkiye
gayet iyi
ürün bana hediye olarak gelmişti.Fazlasıyla başarılı olan ses kalitesi benm en çok hoşuma giden özelliği oldu.Kesinlikle tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ7030D iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ7030D iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo için yapılmıştır