2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz.
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Zaman ve alarm yedekleme
Philips radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
mehmet32702
18/03/2019
Türkiye
ses seviyesi
ses seviyesienalt düzeyde bile çok geliyor. ya radyoyu kapatacaksın,ya da rahatsız edici bir seviyede dinlemek zorunda kalacaksın.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ4300B Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ4300B Saatli Radyo için yapılmıştır