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    Saatli Radyo

    AJ4300B/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın!
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      Saatli Radyo

      AJ4300B/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      Saatli Radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      Saatli Radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Güne kendi tarzınızda başlayın!

        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Zaman ve alarm yedekleme
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Philips radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.

        Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

        Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

        Bu hoparlörde bir USB portu bulunmaktadır. Evdeyken veya dışarıdayken akıllı telefonunuzun bataryası bitmek üzereyse bu portatif hoparlör, içinde bulunan batarya gücünün mobil cihazınıza transfer edilmesine imkan tanır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Ekran
          LED
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • FM tuner
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Kapanma zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20 FM
          Anten
          FM anteni

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Çıkış gücü (RMS)
          500 mW

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          AC güç girişi
          100-240 V, 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W
          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          2

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          129 x 104 x 105  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          131 x 112 x 136 mm
          Ürün ağırlığı
          0,5  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        • USB Şarjı

          Evet
          Evet

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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