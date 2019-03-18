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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ4300B/12

3

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Zaman ve alarm yedekleme

Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

Philips radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.

Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

18/03/2019

Türkiye

Türkiye

ses seviyesi

ses seviyesienalt düzeyde bile çok geliyor. ya radyoyu kapatacaksın,ya da rahatsız edici bir seviyede dinlemek zorunda kalacaksın.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ4300B Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ4300B Saatli Radyo için yapılmıştır

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