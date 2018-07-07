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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ3540/12

1

| (3) İncelemeler

Büyük ekranlı saatli radyo

Kolay okunabilir çok büyük ekranlı kullanışlı bir saatli radyo, aynı zamanda hem size hem de birlikte olduğunuz kişiye özel iki bağımsız alarm özelliği de sunuyor. Radyo veya alarm sesiyle uyanın ve güne tam zamanında başlayın.

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Büyük ekranlı saatli radyo

  • Büyük ekranlı

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

5
4
3
2

07/07/2018

Türkiye

Türkiye

Kullanışsız

Çok uzun zaman önce aldım. Baya heves etmiştim. Dedim kaliteli bir şey olsun. Kıydım paraya. Ebatı görünürlüğü harika. Fakat sıklıkla elektirik kesintisi yaşadığımız canım ülkemde kullanmayı tavsiye etmiyorum. Zira elektirik bağlantısı kesildiği an beyin resetleniyor. Sonra tekrar al kur uğraş. Tavsiye etmiyorum.

Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır

10/01/2015

Türkiye

Türkiye

hafıza sürekli siliniyor

9 volt pil hiçbir işe yaramıyor aldığım günden beri elektrik kesintisi veya fisten cikarinca saat ve hafiza ayarlari gidiyor bunu çöpe atıp yeni bir tane alacağım ama yenisi kesinlikle philips olmayacak cok daha ucuz ve kullanisli alternatifler varken marka olsun demistim hata etmisim tavsiye etmiyorum

Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

kanmayın

tuş takımları sıkıntılı.bazen takılıyor kapanmıyor.fişi çekmek zorunda kalıyorsunuz.bu seferde saat ayarı falan kalmıyor.bu yüzden tavsiye etmem.

Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır

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