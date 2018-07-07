2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ3540/12
Büyük ekranlı saatli radyo
Kolay okunabilir çok büyük ekranlı kullanışlı bir saatli radyo, aynı zamanda hem size hem de birlikte olduğunuz kişiye özel iki bağımsız alarm özelliği de sunuyor. Radyo veya alarm sesiyle uyanın ve güne tam zamanında başlayın.
Büyük ekranlı
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
FM/MW (AM) stereo alıcısı
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
1.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
EgemenAhatoğlu
07/07/2018
Türkiye
Kullanışsız
Çok uzun zaman önce aldım. Baya heves etmiştim. Dedim kaliteli bir şey olsun. Kıydım paraya. Ebatı görünürlüğü harika. Fakat sıklıkla elektirik kesintisi yaşadığımız canım ülkemde kullanmayı tavsiye etmiyorum. Zira elektirik bağlantısı kesildiği an beyin resetleniyor. Sonra tekrar al kur uğraş. Tavsiye etmiyorum.
Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır
nihatttttt
10/01/2015
Türkiye
hafıza sürekli siliniyor
9 volt pil hiçbir işe yaramıyor aldığım günden beri elektrik kesintisi veya fisten cikarinca saat ve hafiza ayarlari gidiyor bunu çöpe atıp yeni bir tane alacağım ama yenisi kesinlikle philips olmayacak cok daha ucuz ve kullanisli alternatifler varken marka olsun demistim hata etmisim tavsiye etmiyorum
Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır
nihat
09/05/2012
Türkiye
kanmayın
tuş takımları sıkıntılı.bazen takılıyor kapanmıyor.fişi çekmek zorunda kalıyorsunuz.bu seferde saat ayarı falan kalmıyor.bu yüzden tavsiye etmem.
Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ3540 Saatli Radyo için yapılmıştır