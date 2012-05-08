2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Büyük ekranlı saatli radyo
Büyük LED saat ekranıyla sabahlarınızı daha parlak kılın. Bu saat fişe takıldığında otomatik olarak saati ayarlar ve gücün bitmesi halinde bile alarmın çalmasını sağlayan yedek pili vardır. Güne istediğiniz zil sesiyle veya radyo istasyonuyla başlayın.
Büyük ekranlı
FM/MW, Analog istasyon ayarı
Çift alarm
Zaman ve alarm yedekleme
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
SAYAMAN
08/05/2012
Türkiye
GÜZEL
PHILİPS ÜRÜN LERİNİ SEVERİM.EVİMDE 2 TELEVİZYON 1 SAÇ KURUTMA 2 SÜPÜRGEM VAR.MEMNUMUM.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3500 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3500 Saatli Radyo için yapılmıştır