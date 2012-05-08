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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ3500/12

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Büyük ekranlı saatli radyo

Büyük LED saat ekranıyla sabahlarınızı daha parlak kılın. Bu saat fişe takıldığında otomatik olarak saati ayarlar ve gücün bitmesi halinde bile alarmın çalmasını sağlayan yedek pili vardır. Güne istediğiniz zil sesiyle veya radyo istasyonuyla başlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Büyük ekranlı saatli radyo

  • Büyük ekranlı

  • FM/MW, Analog istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Zaman ve alarm yedekleme

Kolay görüntüleme için büyük ekran

Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

MW / FM radyo

MW / FM radyo

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

GÜZEL

PHILİPS ÜRÜN LERİNİ SEVERİM.EVİMDE 2 TELEVİZYON 1 SAÇ KURUTMA 2 SÜPÜRGEM VAR.MEMNUMUM.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3500 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3500 Saatli Radyo için yapılmıştır

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