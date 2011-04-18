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Büyük ekranlı saatli radyo
Büyük LED saat ekranıyla sabahlarınızı daha parlak kılın. Bu saat fişe takıldığında otomatik olarak saati ayarlar ve gücün bitmesi halinde bile alarmın çalmasını sağlayan yedek pili vardır. Güne istediğiniz zil sesiyle veya radyo istasyonuyla başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük ekranlı saatli radyo
Büyük LED saat ekranıyla sabahlarınızı daha parlak kılın. Bu saat fişe takıldığında otomatik olarak saati ayarlar ve gücün bitmesi halinde bile alarmın çalmasını sağlayan yedek pili vardır. Güne istediğiniz zil sesiyle veya radyo istasyonuyla başlayın. Tüm faydaları görün
Büyük ekranlı saatli radyo
Büyük LED saat ekranıyla sabahlarınızı daha parlak kılın. Bu saat fişe takıldığında otomatik olarak saati ayarlar ve gücün bitmesi halinde bile alarmın çalmasını sağlayan yedek pili vardır. Güne istediğiniz zil sesiyle veya radyo istasyonuyla başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük ekranlı saatli radyo
Büyük LED saat ekranıyla sabahlarınızı daha parlak kılın. Bu saat fişe takıldığında otomatik olarak saati ayarlar ve gücün bitmesi halinde bile alarmın çalmasını sağlayan yedek pili vardır. Güne istediğiniz zil sesiyle veya radyo istasyonuyla başlayın. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Saati kutusundan çıkarın, fişe takın, zaman sizin için otomatik olarak ayarlanacak. Akıllı saat, önceden programlanmış verileri okur ve varsayılan zaman dilimine göre doğru zamanı ayarlar. Eğer varsayılan zaman diliminin dışında yaşıyorsanız, bütün yapmanız gereken Zaman dilimi düğmesine basmak; saat zamanı sıfırlayacaktır. Artık kılavuz okumak, düğmelerle uğraşmak yok.
Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.
Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Ses
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar