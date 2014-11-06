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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ3226/12

4

| (3) İncelemeler

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Bu şık, çift alarmlı Philips saatli radyo ile güne en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya rahatsız etmeyen bir alarmla başlayabilirsiniz. Ayrıca, kullanışlı bir kablo sayesinde taşınabilir müzik sisteminizi yatağınızın başucunda kullanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • FM/MW, Analog istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Zaman ve alarm yedekleme

  • Dahili Ses girişi kablosu

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
3
1

06/11/2014

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı

Daha önce kullandığım benzeri ürünler arasında en kullanışlı olanı bu ürün. Radyo istasyonu bulma ve kullanımı oldukça kolay olmasıyla birlikte aux kablosu olması en beğendiğim fevkalade özelliklerden bir tanesi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır

26/09/2012

Türkiye

Türkiye

pratik kolay kullanımlı

yaklaşık 10 yıldır kullanmakta olduğum phılıps saatli radyom vardı hiç sorunsuz kullanmaya devam ediyorum bir tane daha ihtiyacım vardı aldım bu üründen de memnunum.görünüş olarak şık kullanım olarak kolay herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır

10/12/2013

Türkiye

Türkiye

Tasarimi çok zayif

Ses ve frekans ayarlama düğmeleri hiç güzel değil. saat dugmeleride tak1labiliyor.

Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır

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