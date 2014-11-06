2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ3226/12
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık, çift alarmlı Philips saatli radyo ile güne en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya rahatsız etmeyen bir alarmla başlayabilirsiniz. Ayrıca, kullanışlı bir kablo sayesinde taşınabilir müzik sisteminizi yatağınızın başucunda kullanabilirsiniz.
FM/MW, Analog istasyon ayarı
Çift alarm
Zaman ve alarm yedekleme
Dahili Ses girişi kablosu
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
onur01
06/11/2014
Türkiye
Kullanışlı
Daha önce kullandığım benzeri ürünler arasında en kullanışlı olanı bu ürün. Radyo istasyonu bulma ve kullanımı oldukça kolay olmasıyla birlikte aux kablosu olması en beğendiğim fevkalade özelliklerden bir tanesi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır
phıl
26/09/2012
Türkiye
pratik kolay kullanımlı
yaklaşık 10 yıldır kullanmakta olduğum phılıps saatli radyom vardı hiç sorunsuz kullanmaya devam ediyorum bir tane daha ihtiyacım vardı aldım bu üründen de memnunum.görünüş olarak şık kullanım olarak kolay herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır
hergun57
10/12/2013
Türkiye
Tasarimi çok zayif
Ses ve frekans ayarlama düğmeleri hiç güzel değil. saat dugmeleride tak1labiliyor.
Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ3226 Saatli Radyo için yapılmıştır