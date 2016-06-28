2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ3112/12
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.
Kompakt tasarım
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
3.3
5 üzerinden
7
İncelemeler
61ALİ
28/06/2016
Türkiye
KALİTE
PHILIPS KALİTESİ BENİ HER ZAMAN MEMNUN ETMİŞTİR.PHILIPS MARKASI 1. TERCİHİMDİR.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır
sudem
17/05/2012
Türkiye
ürün pratik ve cok onksiyonlu
kullanımı kolay, saat göstergesi ışıklı ve gece cok ise yarıyor şık duruyor, görsel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır
muzaffersadi
08/05/2012
Türkiye
philips ile yaşam çok daha kolay
şu ana kadar kullandığım pilips marka ürünlerden son derece memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır