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    Saatli Radyo

    AJ3112/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın!
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      Saatli Radyo

      AJ3112/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Saatli Radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Saatli Radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Güne kendi tarzınızda başlayın!

        Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

        • Kompakt tasarım
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        MW / FM radyo

        MW / FM radyo

        Kolay görüntüleme için büyük ekran

        Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • radyo alarmı
          • sesli alarm
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Ekran tipi
          LED ekran

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü
          100 mW RMS

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          • FM
          • MW

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          1,15  kg
          Ürün ağırlığı
          0,9  kg
          Ambalaj türü
          D-box
          Ana ünite derinliği
          130  mm
          Ambalaj genişliği
          138  mm
          Ana ünite yüksekliği
          56  mm
          Ambalaj yüksekliği
          213  mm
          Ana ünite genişliği
          130  mm
          Ambalaj derinliği
          56  mm

        • Güç

          Pil voltajı
          9  volt
          Pil sayısı
          1
          Pil tipi
          6F22 9V
          Güç tipi
          AC Girişi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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