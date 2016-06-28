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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ3112/12

3.3

| (7) İncelemeler

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • Kompakt tasarım

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Kolay görüntüleme için büyük ekran

Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

7

İncelemeler

3

28/06/2016

Türkiye

Türkiye

KALİTE

PHILIPS KALİTESİ BENİ HER ZAMAN MEMNUN ETMİŞTİR.PHILIPS MARKASI 1. TERCİHİMDİR.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır

17/05/2012

Türkiye

Türkiye

ürün pratik ve cok onksiyonlu

kullanımı kolay, saat göstergesi ışıklı ve gece cok ise yarıyor şık duruyor, görsel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

philips ile yaşam çok daha kolay

şu ana kadar kullandığım pilips marka ürünlerden son derece memnunum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3112 Saatli Radyo için yapılmıştır

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