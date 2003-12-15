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    Saatli Radyo

    AJ3011/00
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    • Alarm Saati Ekranı Alarm Saati Ekranı Alarm Saati Ekranı
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      Saatli Radyo

      AJ3011/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Alarm Saati Ekranı

      AJ3011 ile bütün sabahlarınız neşeli başlasın. Güne keyifle başlamak için temel, ancak gerekli saat fonksiyonları ve parlaklık kontrollü büyük LCD ekranı ile kullanışlı saat ve radyo bir arada.

      Bu ürün satışta değil

      Saatli Radyo

      Alarm Saati Ekranı

      AJ3011 ile bütün sabahlarınız neşeli başlasın. Güne keyifle başlamak için temel, ancak gerekli saat fonksiyonları ve parlaklık kontrollü büyük LCD ekranı ile kullanışlı saat ve radyo bir arada.

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

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        Alarm Saati Ekranı

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Büyük LCD ekran, kontrol fonksiyonlarının seçilmesini kolaylaştırır

        Büyük LCD metin ekranı kolaylıkla kontrol seçenekleri içinde dolaşmanıza yardım ederken, ekran arka ışıklandırması, karanlıkta ev eğlence ortamınızı tamamlamanıza yardımcı olur. Haberlerden ve kontrolden uzak kalmayın.

        Alarm Saati Ekranı, uyanma saatini gösterir

        Alarm Saati Ekranı her zaman hem o anki saati, hem de alarmın çalacağı saati gösterir. Bu, alarmın açık olup olmadığını ve ne zaman çalacağını anlamak için düğmeye basmanıza gerek bırakmaz. Alarm Saati Ekranı, alarmın doğru olarak ayarlanmış olduğundan ve istediğiniz saatte uyanacağınızdan her zaman emin olmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          100mW
          Ses Sistemi
          Mono
          Hoparlör çapı
          2,5"
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Müzik Çalma

          Programlanabilen Parça Sayısı
          0

        • Radyo/Alım/İletim

          Anten
          • AM Anteni
          • FM Anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Hayır
          Radyo Bantları
          • FM
          • MW

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Nazik Uyandırma
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Kapanma zamanlayıcısı
          Saat/Sürüm
          Dijital
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü
          Ekran Tipi
          LCD

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          214  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          242  mm
          Ambalaj Genişliği
          432  mm
          Ürün derinliği
          142  mm
          Ürün yüksekliği
          65  mm
          Ürün genişliği
          200  mm
          Ağırlık
          0,8  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          5,4  kg

        • Güç

          Pil tipi
          • AA
          • LR6
          Pil voltajı
          1,5  V
          Şebeke elektriği
          Evet
          Pil sayısı
          2

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Garanti belgesi

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