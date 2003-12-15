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Alarm Saati Ekranı
AJ3011 ile bütün sabahlarınız neşeli başlasın. Güne keyifle başlamak için temel, ancak gerekli saat fonksiyonları ve parlaklık kontrollü büyük LCD ekranı ile kullanışlı saat ve radyo bir arada.
Bu ürün satışta değil
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Alarm Saati Ekranı
AJ3011 ile bütün sabahlarınız neşeli başlasın. Güne keyifle başlamak için temel, ancak gerekli saat fonksiyonları ve parlaklık kontrollü büyük LCD ekranı ile kullanışlı saat ve radyo bir arada.
Saatli Radyo
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Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Büyük LCD metin ekranı kolaylıkla kontrol seçenekleri içinde dolaşmanıza yardım ederken, ekran arka ışıklandırması, karanlıkta ev eğlence ortamınızı tamamlamanıza yardımcı olur. Haberlerden ve kontrolden uzak kalmayın.
Alarm Saati Ekranı her zaman hem o anki saati, hem de alarmın çalacağı saati gösterir. Bu, alarmın açık olup olmadığını ve ne zaman çalacağını anlamak için düğmeye basmanıza gerek bırakmaz. Alarm Saati Ekranı, alarmın doğru olarak ayarlanmış olduğundan ve istediğiniz saatte uyanacağınızdan her zaman emin olmanızı sağlar.
Ses
Müzik Çalma
Radyo/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç
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