Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net
Kolayca taşınabilen Philips WeCall ile her yerde konferans görüşmeleri yapın. LED göstergeleri ve Bluetooth® bağlantısı kullanımı kolaylaştırırken, dört mikrofonu ve gelişmiş yankı engellemesi keyifli sohbetler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net
Kolayca taşınabilen Philips WeCall ile her yerde konferans görüşmeleri yapın. LED göstergeleri ve Bluetooth® bağlantısı kullanımı kolaylaştırırken, dört mikrofonu ve gelişmiş yankı engellemesi keyifli sohbetler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
WeCall Bluetooth konferans hoparlörü
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Dört çok yönlü mikrofon en fazla 5 metre uzaktan 360 derece ses alımı sağlar, en zorlu ortamlarda bile sesinizi yükseltmeden ya da hoparlöre eğilmek zorunda kalmadan net ve doğal bir iletişim kurarsınız.
10 metre kablosuz aralığıyla iPhone ve Bluetooth özellikli tüm akıllı telefon, bilgisayar ve dizüstü bilgisayara otomatik eşleştirme ile sorunsuz bağlantı.
Kullanışlı Philips WeCall uygulaması sadece konferans çağrı numaralarını yönetmekle kalmaz, aynı zamanda erişim kodlarını doğrudan takviminizden girer. Uygulama kolayca çağrı yapmanıza ve çağrılarınıza takviminizden tek tuşla erişmenize olanak sağlar.
Arama sırasında kullanılırken en fazla 8 saat, beklemede ise 200 saat pil ömrü. Birlikte verilen USB kablosu kolay ve kullanışlı şarj imkanı sunar.
Hoparlör etrafındaki dört çok yönlü mikrofonlarla gelişmiş gürültü engelleme özelliği konuşmaya birden fazla kişinin katılmasını ve seslerin en net halleriyle duyulmasını sağlar. Gürültüsüz bir konuşma için sabit ve sabit olmayan gürültüler azaltılır.
Hoparlörden birkaç metre ötede devrim niteliğinde eller serbest, iki taraflı tam konuşma için oldukça hızlı ve gelişmiş yankı azaltma. Yankıları ortadan kaldırmak ve hoparlörden mikrofona gelen yankıyı önlemek için zorlu gürültülü koşullarda ve mobilyası az olan ofisler gibi sesin yankılandığı odalarda özellikle ideal olan uyarlamalı bir algoritma geliştirilmiştir.
Geniş kapsamlı yanıt ve geniş dağılım yönlendirme sağlayan özel olarak tasarlanmış dikkat çekmeyen koni ile 2 inç yüksek hassaslık, düşük bozulma ve neodimyum mıknatıs özellikli hoparlör. Odada gezinirken veya odanın herhangi bir yerinden kalitede hiç düşüş yaşamadan konuşun. İdeal müzik keyfini yaşayın.
USB bağlantısı hoparlörü, Tak ve Çalıştır işlevselliği ve otomatik cihaz algılama özelliği bulunan dizüstü bilgisayarlardan çağrı yapmak için kullanmanızı sağlar.
İnce ve taşınabilir tasarım sayesinde konferans hoparlörünü istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Hareket halindeyken, evden veya otel odasından çalışırken ya da bir iş ortağını ziyaret ederken kullanım için dizüstü bilgisayar çantanıza kolayca sığar.
Dayanıklı ve ultra hafif seyahat çantası hoparlörü seyahat halinde korumanıza yardımcı olurken profesyonel bir görünüm için şık ve fonksiyonel bir tasarım sunar.
Ses
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPad uyumluluğu
Bluetooth® kablosuz teknoloji
Philips WeCall Uygulaması
Mikrofon
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