Sorunsuz konuşmalar için hızlı ve gelişmiş yankı azaltma

Hoparlörden birkaç metre ötede devrim niteliğinde eller serbest, iki taraflı tam konuşma için oldukça hızlı ve gelişmiş yankı azaltma. Yankıları ortadan kaldırmak ve hoparlörden mikrofona gelen yankıyı önlemek için zorlu gürültülü koşullarda ve mobilyası az olan ofisler gibi sesin yankılandığı odalarda özellikle ideal olan uyarlamalı bir algoritma geliştirilmiştir.