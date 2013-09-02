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    WeCall Bluetooth konferans hoparlörü

    AECS7000/00
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    • Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net
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      WeCall Bluetooth konferans hoparlörü

      AECS7000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net

      Kolayca taşınabilen Philips WeCall ile her yerde konferans görüşmeleri yapın. LED göstergeleri ve Bluetooth® bağlantısı kullanımı kolaylaştırırken, dört mikrofonu ve gelişmiş yankı engellemesi keyifli sohbetler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 279,90 TL

      WeCall Bluetooth konferans hoparlörü

      Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net

      Kolayca taşınabilen Philips WeCall ile her yerde konferans görüşmeleri yapın. LED göstergeleri ve Bluetooth® bağlantısı kullanımı kolaylaştırırken, dört mikrofonu ve gelişmiş yankı engellemesi keyifli sohbetler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        WeCall Bluetooth konferans hoparlörü

        WeCall Bluetooth konferans hoparlörü

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        Her yerde yüz yüze konuşuyormuş gibi net

        konferans görüşmeleri yapın

        • Bluetooth® ve USB
        • Üstün ses
        • Dahili pil
        • iPhone için
        360 derece mükemmel ses alımı için dört mikrofon

        360 derece mükemmel ses alımı için dört mikrofon

        Dört çok yönlü mikrofon en fazla 5 metre uzaktan 360 derece ses alımı sağlar, en zorlu ortamlarda bile sesinizi yükseltmeden ya da hoparlöre eğilmek zorunda kalmadan net ve doğal bir iletişim kurarsınız.

        Bluetooth özellikli akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanın

        Bluetooth özellikli akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanın

        10 metre kablosuz aralığıyla iPhone ve Bluetooth özellikli tüm akıllı telefon, bilgisayar ve dizüstü bilgisayara otomatik eşleştirme ile sorunsuz bağlantı.

        Hızlı ve duyarlı konferans çağrıları için ücretsiz WeCall uygulaması

        Hızlı ve duyarlı konferans çağrıları için ücretsiz WeCall uygulaması

        Kullanışlı Philips WeCall uygulaması sadece konferans çağrı numaralarını yönetmekle kalmaz, aynı zamanda erişim kodlarını doğrudan takviminizden girer. Uygulama kolayca çağrı yapmanıza ve çağrılarınıza takviminizden tek tuşla erişmenize olanak sağlar.

        En fazla 8 saat pil ömrü ve USB kablo şarjı

        En fazla 8 saat pil ömrü ve USB kablo şarjı

        Arama sırasında kullanılırken en fazla 8 saat, beklemede ise 200 saat pil ömrü. Birlikte verilen USB kablosu kolay ve kullanışlı şarj imkanı sunar.

        Net ses için gelişmiş gürültü engelleme

        Hoparlör etrafındaki dört çok yönlü mikrofonlarla gelişmiş gürültü engelleme özelliği konuşmaya birden fazla kişinin katılmasını ve seslerin en net halleriyle duyulmasını sağlar. Gürültüsüz bir konuşma için sabit ve sabit olmayan gürültüler azaltılır.

        Sorunsuz konuşmalar için hızlı ve gelişmiş yankı azaltma

        Hoparlörden birkaç metre ötede devrim niteliğinde eller serbest, iki taraflı tam konuşma için oldukça hızlı ve gelişmiş yankı azaltma. Yankıları ortadan kaldırmak ve hoparlörden mikrofona gelen yankıyı önlemek için zorlu gürültülü koşullarda ve mobilyası az olan ofisler gibi sesin yankılandığı odalarda özellikle ideal olan uyarlamalı bir algoritma geliştirilmiştir.

        Sesleri kolayca duyabilmeniz ve müzik dinlemeniz için güçlü hoparlör

        Geniş kapsamlı yanıt ve geniş dağılım yönlendirme sağlayan özel olarak tasarlanmış dikkat çekmeyen koni ile 2 inç yüksek hassaslık, düşük bozulma ve neodimyum mıknatıs özellikli hoparlör. Odada gezinirken veya odanın herhangi bir yerinden kalitede hiç düşüş yaşamadan konuşun. İdeal müzik keyfini yaşayın.

        Dizüstü bilgisayarlar üzerinden görüşme yapmak için USB bağlantısı

        USB bağlantısı hoparlörü, Tak ve Çalıştır işlevselliği ve otomatik cihaz algılama özelliği bulunan dizüstü bilgisayarlardan çağrı yapmak için kullanmanızı sağlar.

        Her yere kolayca taşınabilmeyi sağlayan ince ve kompakt tasarım

        İnce ve taşınabilir tasarım sayesinde konferans hoparlörünü istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Hareket halindeyken, evden veya otel odasından çalışırken ya da bir iş ortağını ziyaret ederken kullanım için dizüstü bilgisayar çantanıza kolayca sığar.

        Her yere taşımanız için ince ve hafif seyahat çantası

        Dayanıklı ve ultra hafif seyahat çantası hoparlörü seyahat halinde korumanıza yardımcı olurken profesyonel bir görünüm için şık ve fonksiyonel bir tasarım sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          140 - 18.000  Hz
          Çıkış Gücü
          2 W
          Sinyal gürültü oranı
          >75 dB
          Dahili hoparlörler
          1 x 2 inç

        • Kullanılabilirlik

          Hoparlör - eller serbest konuşun
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı

        • Güç

          Pil Kapasitesi
          3,7 V, 1000 mAh
          Pil Tipi
          Lityum İyon Polimer
          Güç girişi
          5 V, 1 A
          Konuşma süresi
          8 saate kadar

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Seyahat çantası
          Evet
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          110  mm
          Ürün ağırlığı (g)
          182
          Ürün genişliği
          110  mm
          Ürün yüksekliği
          28  mm

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch
          • 5. nesil iPod touch

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5

        • iPad uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad 4
          • iPad mini

        • Bluetooth® kablosuz teknoloji

          Profiller
          • HSP
          • HFP
          • A2DP
          • AVRCP
          • (HFP geniş bant konuşmayı destekler)
          Sürüm
          V2.1 + EDR
          Aralık
          10 M (boş alan)

        • Philips WeCall Uygulaması

          Ücretsiz İndirme
          • Evet
          • "Philips WeCall" uygulamasını ara
          Apple Store'dan
          iOS 4.3 veya üzeri yazılım gerektirir

        • Mikrofon

          5 metre uzaklığa kadar
          360 derece ses alımı
          Gürültü ve eko engelleme
          Evet
          Çok Yönlü Mikrofonlar
          4

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            • Philips, InRange'in kullanılması nedeniyle çalınabilecek değerli eşyalardan sorumlu değildir.

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