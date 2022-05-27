Herkese merhaba, ben bu radyoyu bir çok rakibini araştırarak satın aldım. Satın almamdaki amaç acil durumlarda kullanmak için deprem çantama koymaktı. Sonuçta artık yıl 2020 ve acil bir durum olmadıkça radyo yayınlarına internete giren her cihazla ulaşabiliyoruz. Ama acil durumlar piknikler ve kamplarda vs kullanmak için halen pilli radyo gerekmekte. Ama bu radyo çok eski teknolojiye sahip. Hem radyo kanallarını çekiş kalitesi hem ses kalitesi hemde hoparlör veya kulaklığa bağlayınca olan ses kalitesi çok kalitesiz. Tabi alınabilecek rakipleri arasında en ama en iyisi diyebilirim. Şuan en basit cep telefonu bile harika ses veriyor. En kötü telefondaki radyo bile harika çekiyor. Bu yüzden bu radyo kulaklık portunun kalitesi hoparlör kalitesi çekiş kalitesi ve dijital ekran ile yeniden tasarlanmalı bana göre. Örneğin hiç bir ışığı olmadığı için bunu ben gece kullanamıyorum. Kısaca philips yetkilileri bunu yeniden tasarlayın.