2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM/MW, Analog istasyon ayarı
Dahili hoparlör
Kulaklık jakı
Pille çalışır
FM/MW (AM) stereo alıcısı
0
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
4.8
5 üzerinden
9
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
mercandede
27/05/2022
Türkiye
Philips AE1530/00 mükemmel cep radyosu
Kaliteli cep radyosu arıyorsan kesinlikle evinde cebinde olsun. Deprem çantası için mükemmel tercih. Özellikle elle ayarlanan frekans tuneri kapatıp açtığında aynı istasyonu dinleye devam etmek çok önemlidir. Pil ömür mükemmel. İnce kumanda pili 2 tane ile uzun süreli kullanım.
Avantajlar
Elle ayarlanan tuner / ufacık boyut / İnce kumanda pili ile uzun süreli kullanım / Yüksek kalitede plastik
Dezavantajlar
Hiç bir kötü yanını bulamadım mükemmel cep radyosu
Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır
Misafir12
12/07/2018
Türkiye
Tavsiye ederim
Ben de tavsiyeler üzerine aldım, gerçekten memnun kaldım. Ancak sesi fazla açınca cızırtılı çıkıyor. 2 adet ince pille çalışması ve küçük olması çok büyük avantaja sahip.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır
nbuyukkoksal
13/04/2016
Türkiye
Güzel ürün
Çok güzel bir ürün Ses çok temiz Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır