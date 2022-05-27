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  • Tamamen cep boyutlarında
  • Tamamen cep boyutlarında
  • Tamamen cep boyutlarında
  • Tamamen cep boyutlarında

Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir Radyo

AE1530/00

4.8
| (9) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Tamamen cep boyutlarında
Bu şık, cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Tamamen cep boyutlarında

  • FM/MW, Analog istasyon ayarı

  • Dahili hoparlör

  • Kulaklık jakı

  • Pille çalışır

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Başparmakla ses seviyesi ve açma/kapama kontrolü

0

Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.8

5 üzerinden

9

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

27/05/2022

Türkiye

Türkiye

Philips AE1530/00 mükemmel cep radyosu

Kaliteli cep radyosu arıyorsan kesinlikle evinde cebinde olsun. Deprem çantası için mükemmel tercih. Özellikle elle ayarlanan frekans tuneri kapatıp açtığında aynı istasyonu dinleye devam etmek çok önemlidir. Pil ömür mükemmel. İnce kumanda pili 2 tane ile uzun süreli kullanım.

Avantajlar

Elle ayarlanan tuner / ufacık boyut / İnce kumanda pili ile uzun süreli kullanım / Yüksek kalitede plastik

Dezavantajlar

Hiç bir kötü yanını bulamadım mükemmel cep radyosu

Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır

12/07/2018

Türkiye

Türkiye

Tavsiye ederim

Ben de tavsiyeler üzerine aldım, gerçekten memnun kaldım. Ancak sesi fazla açınca cızırtılı çıkıyor. 2 adet ince pille çalışması ve küçük olması çok büyük avantaja sahip.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır

13/04/2016

Türkiye

Türkiye

Güzel ürün

Çok güzel bir ürün Ses çok temiz Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AE1530 Taşınabilir Radyo için yapılmıştır

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