Zahmetsiz şarj için kinetik güç üretimi

Gücünüzü pille çalışan cihazlara çevre dostu bir alternatif sunan bu cihazın yenilikçi, kinetik güç kaynağına aktarın. Radyo, fener için güç sağlamanın yanı sıra telefon ya da diğer cihazları şarj etme olanağı sunan bu sistem, cihazlarını şarjlı şekilde tutmak için kullanımı kolay bir yöntemdir.