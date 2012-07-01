Tüm USB cihazları şarj etmek için dahili mikro USB kablosuz

Bağlantınızın tamamen kesilmesi rahatsız edici olsa da bu rahatsızlık artık sizi ilgilendirmiyor. Dışarıdayken cep telefonunuz ve diğer cihazlarınız için şarj cihazı bulmak gerçekten zor olabilir. Bu nedenle cihazınızda müzik ve filmler için her zaman yeterince güce sahip olmanız ya da sadece içinizin rahat etmesi için kullanışlı dahili mikro USB bulunur. Bu bileşen ayrıca güç kesintilerinde yedekleme işlevi görmek için mükemmeldir. Her zaman güce sahip olmak ve bağlantınızı korumak için bu cihazın kinetik olarak şarj olan güç kaynağından faydalanın.