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  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
  • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

Üretimden kaldırıldı

Portatif Radyo

AE1120/00

Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

bu taşınabilir radyoyla

Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

  • FM/MW, Analog istasyon ayarı

  • Şarj için mikro USB portlu

  • Fener

  • Kendi gücünü sağlar/Pille çalışır

Zahmetsiz şarj için kinetik güç üretimi

Zahmetsiz şarj için kinetik güç üretimi

Gücünüzü pille çalışan cihazlara çevre dostu bir alternatif sunan bu cihazın yenilikçi, kinetik güç kaynağına aktarın. Radyo, fener için güç sağlamanın yanı sıra telefon ya da diğer cihazları şarj etme olanağı sunan bu sistem, cihazlarını şarjlı şekilde tutmak için kullanımı kolay bir yöntemdir.

Gece aktivitelerine ışık sağlamak için entegre fener

Gece aktivitelerine ışık sağlamak için entegre fener

Karanlıkta kalmayın. Dahili fenere sahip olan bu cihaz aktivitelerinizin güneş battıktan sonra da devam etmesini sağlar. Bu cihaz gece aktivitelerinin iyi şekilde aydınlatılmasını sağlar ve elektrik kesintilerinde mutlaka elinizin altında bulunması gereken bir cihazdır. Kinetik güç üretimi cihazların otomatik olarak şarj edilmesini sağlar ve biten pillerle ilgili endişelenmenize gerek kalmaz.

Güvenliğiniz için dahili siren

Güvenliğiniz için dahili siren

Güvende olmak genellikle yerinizin bilinmesi anlamına gelir. Cihazın dahili sireni dikkat çekmenizi sağlayarak, yardımın size ulaşabilmesine imkan tanır. Beklenmedik pil sorunlarını ortadan kaldırmak için kinetik güç kullanan siren, size iç rahatlığı sağlamak ve güvenliğinizi en büyük öncelik haline getirmek için eklenen bir unsurdur.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları