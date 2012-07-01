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    Portatif Radyo

    AE1120/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
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      Portatif Radyo

      AE1120/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

      Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Radyo

      Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

      Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

      Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Radyo

      Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

      Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Portatif Radyo

        Portatif Radyo

        Toplam:

        Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz

        bu taşınabilir radyoyla

        • FM/MW, Analog istasyon ayarı
        • Şarj için mikro USB portlu
        • Fener
        • Kendi gücünü sağlar/Pille çalışır
        Zahmetsiz şarj için kinetik güç üretimi

        Zahmetsiz şarj için kinetik güç üretimi

        Gücünüzü pille çalışan cihazlara çevre dostu bir alternatif sunan bu cihazın yenilikçi, kinetik güç kaynağına aktarın. Radyo, fener için güç sağlamanın yanı sıra telefon ya da diğer cihazları şarj etme olanağı sunan bu sistem, cihazlarını şarjlı şekilde tutmak için kullanımı kolay bir yöntemdir.

        Gece aktivitelerine ışık sağlamak için entegre fener

        Gece aktivitelerine ışık sağlamak için entegre fener

        Karanlıkta kalmayın. Dahili fenere sahip olan bu cihaz aktivitelerinizin güneş battıktan sonra da devam etmesini sağlar. Bu cihaz gece aktivitelerinin iyi şekilde aydınlatılmasını sağlar ve elektrik kesintilerinde mutlaka elinizin altında bulunması gereken bir cihazdır. Kinetik güç üretimi cihazların otomatik olarak şarj edilmesini sağlar ve biten pillerle ilgili endişelenmenize gerek kalmaz.

        Güvenliğiniz için dahili siren

        Güvenliğiniz için dahili siren

        Güvende olmak genellikle yerinizin bilinmesi anlamına gelir. Cihazın dahili sireni dikkat çekmenizi sağlayarak, yardımın size ulaşabilmesine imkan tanır. Beklenmedik pil sorunlarını ortadan kaldırmak için kinetik güç kullanan siren, size iç rahatlığı sağlamak ve güvenliğinizi en büyük öncelik haline getirmek için eklenen bir unsurdur.

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        FM/MW (AM) stereo alıcısı

        Tüm USB cihazları şarj etmek için dahili mikro USB kablosuz

        Bağlantınızın tamamen kesilmesi rahatsız edici olsa da bu rahatsızlık artık sizi ilgilendirmiyor. Dışarıdayken cep telefonunuz ve diğer cihazlarınız için şarj cihazı bulmak gerçekten zor olabilir. Bu nedenle cihazınızda müzik ve filmler için her zaman yeterince güce sahip olmanız ya da sadece içinizin rahat etmesi için kullanışlı dahili mikro USB bulunur. Bu bileşen ayrıca güç kesintilerinde yedekleme işlevi görmek için mükemmeldir. Her zaman güce sahip olmak ve bağlantınızı korumak için bu cihazın kinetik olarak şarj olan güç kaynağından faydalanın.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW
          Anten
          Kol

        • Ses

          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü
          300 mW RMS

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          1

        • Bağlantı

          Mikro USB
          DC şarj için
          Mikro USB kablosu
          cep telefonlarını şarj etmek için

        • Kullanılabilirlik

          Kinetik güç
          Evet
          Fener
          Evet
          Siren
          Evet

        • Güç

          Pil voltajı
          1,5  V
          Pil sayısı
          3
          Pil tipi
          AAA
          DC giriş gerilimi
          5  V

        • Aksesuarlar

          Garantili
          Garanti Belgesi
          Diğerleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          120 x 47 x 76 mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          130 x 59 x 84 mm
          Ürün ağırlığı
          0,26  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,32  kg

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