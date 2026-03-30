2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AE1120/00
FM/MW, Analog istasyon ayarı
Şarj için mikro USB portlu
Fener
Kendi gücünü sağlar/Pille çalışır
Gücünüzü pille çalışan cihazlara çevre dostu bir alternatif sunan bu cihazın yenilikçi, kinetik güç kaynağına aktarın. Radyo, fener için güç sağlamanın yanı sıra telefon ya da diğer cihazları şarj etme olanağı sunan bu sistem, cihazlarını şarjlı şekilde tutmak için kullanımı kolay bir yöntemdir.
Karanlıkta kalmayın. Dahili fenere sahip olan bu cihaz aktivitelerinizin güneş battıktan sonra da devam etmesini sağlar. Bu cihaz gece aktivitelerinin iyi şekilde aydınlatılmasını sağlar ve elektrik kesintilerinde mutlaka elinizin altında bulunması gereken bir cihazdır. Kinetik güç üretimi cihazların otomatik olarak şarj edilmesini sağlar ve biten pillerle ilgili endişelenmenize gerek kalmaz.
Güvende olmak genellikle yerinizin bilinmesi anlamına gelir. Cihazın dahili sireni dikkat çekmenizi sağlayarak, yardımın size ulaşabilmesine imkan tanır. Beklenmedik pil sorunlarını ortadan kaldırmak için kinetik güç kullanan siren, size iç rahatlığı sağlamak ve güvenliğinizi en büyük öncelik haline getirmek için eklenen bir unsurdur.
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