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Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün
Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dış mekanlardaki aktiviteleriniz için en iyi dostunuz
Philips AE1120/00 taşınabilir radyo dış mekan kullanımı için geliştirildi. Kinetik enerjiyle çalışan bu radyo, pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Uyarı için dahili bir sirenin yanı sıra, cihazların şarj edilir halde ve bağlı olmasını sağlayan bir USB şarj cihazına da sahiptir. Tüm faydaları görün
Portatif Radyo
Toplam:
Gücünüzü pille çalışan cihazlara çevre dostu bir alternatif sunan bu cihazın yenilikçi, kinetik güç kaynağına aktarın. Radyo, fener için güç sağlamanın yanı sıra telefon ya da diğer cihazları şarj etme olanağı sunan bu sistem, cihazlarını şarjlı şekilde tutmak için kullanımı kolay bir yöntemdir.
Karanlıkta kalmayın. Dahili fenere sahip olan bu cihaz aktivitelerinizin güneş battıktan sonra da devam etmesini sağlar. Bu cihaz gece aktivitelerinin iyi şekilde aydınlatılmasını sağlar ve elektrik kesintilerinde mutlaka elinizin altında bulunması gereken bir cihazdır. Kinetik güç üretimi cihazların otomatik olarak şarj edilmesini sağlar ve biten pillerle ilgili endişelenmenize gerek kalmaz.
Güvende olmak genellikle yerinizin bilinmesi anlamına gelir. Cihazın dahili sireni dikkat çekmenizi sağlayarak, yardımın size ulaşabilmesine imkan tanır. Beklenmedik pil sorunlarını ortadan kaldırmak için kinetik güç kullanan siren, size iç rahatlığı sağlamak ve güvenliğinizi en büyük öncelik haline getirmek için eklenen bir unsurdur.
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
FM/MW (AM) stereo alıcısı
Bağlantınızın tamamen kesilmesi rahatsız edici olsa da bu rahatsızlık artık sizi ilgilendirmiyor. Dışarıdayken cep telefonunuz ve diğer cihazlarınız için şarj cihazı bulmak gerçekten zor olabilir. Bu nedenle cihazınızda müzik ve filmler için her zaman yeterince güce sahip olmanız ya da sadece içinizin rahat etmesi için kullanışlı dahili mikro USB bulunur. Bu bileşen ayrıca güç kesintilerinde yedekleme işlevi görmek için mükemmeldir. Her zaman güce sahip olmak ve bağlantınızı korumak için bu cihazın kinetik olarak şarj olan güç kaynağından faydalanın.
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar