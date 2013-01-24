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    1000i Series

    Hava Temizleyici

    AC1215/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1) Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1) Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)
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      1000i Series Hava Temizleyici

      AC1215/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      1000i Series Hava Temizleyici

      Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      1000i Series Hava Temizleyici

      Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

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        1000i Series

        1000i Series

        Hava Temizleyici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)

        %99,9 oranında virüs, alerjen madde ve kirletici madde giderme (2, 3, 4)

        • 63 m²'ye kadar odaları temizler
        • 270 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
        • HEPA ve Aktif Karbon filtresi
        63 m²'ye kadar odalar için uygun hızlı temizleme

        63 m²'ye kadar odalar için uygun hızlı temizleme

        Güçlü hava akışı sirkülasyonu, 63 m²'ye kadar olan odaları etkili bir şekilde kapsar ve odanın her köşesine temiz hava dağıtır. Bu, performansı 270 m³/sa CADR'ye (Temiz Hava Dağıtım Hızı) yükseltir. 20 m²'lik bir alanı 11 dakikadan kısa sürede temizler. (1)

        HEPA filtresi, 0,003 mikron boyutunda parçacıkların %99,97'sini yakalar

        HEPA filtresi, 0,003 mikron boyutunda parçacıkların %99,97'sini yakalar

        NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikrona kadar ultra ince parçacıkların %99,97'sini yakalar (4). Böylece PM2.5, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği ve diğer kirleticilerden korunursunuz. Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi sertifikalıdır.

        Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler

        Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler

        Solunum yolu virüsleri içerebilecekler dahil olmak üzere aerosolleri yakalar. Airmid Health-Group tarafından yapılan bağımsız testlerde havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizlediği belirlenmiştir (3). Aynı zamanda Coronavirüs için de test edilmiştir (5).

        Akıllı hava temizleme için akıllı sensörler

        Akıllı hava temizleme için akıllı sensörler

        Ultra ince parçacıkları algılamak için havayı saniyede 1000 kez tarar. Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bildirir ve eviniz için doğru hızı akıllı bir şekilde seçer (otomatik modda).

        Güvenebileceğiniz kalite için kapsamlı testlerden geçirilmiştir

        Güvenebileceğiniz kalite için kapsamlı testlerden geçirilmiştir

        Philips hava temizleyiciler, fabrikadan çıkmadan önce 170 zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulurlar.

        Ultra sessiz çalışan uyku modu

        Ultra sessiz çalışan uyku modu

        Uyku modunda gösterge ışıkları kısılır ve temizleyici, siz uyurken neredeyse tamamen sessiz bir şekilde havayı temizler.

        Hava kalitesini görüntüleme

        Hava kalitesini görüntüleme

        Evinizin hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bir bakışta görün. Gösterge; alerjenlerin ve PM2.5'in seviyesini sezgisel bir renkli halkayla gösterir.

        Otomatik mod ve 5 manuel hız seviyesi

        Otomatik mod ve 5 manuel hız seviyesi

        Ürününüzü akıllı otomatik modda çalıştırın veya 5 hız seviyesinden birini (Uyku, Hız 1, 2, 3 ve Turbo) seçerek hava akışı ve ses seviyesini tamamen kontrol edin.

        Akıllı ışık kontrolü

        Hem hava kalitesi indeksi hem de kullanıcı arabirimindeki ışık, ışıktan kaynaklanabilecek rahatsızlıktan kaçınmak için kısılabilir ve/veya kapatılabilir.

        Düşük enerji tüketimi

        Hava temizleyici, enerji tasarruflu tasarımı sayesinde maksimum 50 W güç ile çalışır. Bu, standart bir ampule eşdeğerdir.

        Akıllı filtre göstergesi

        Hava temizleyici, kirlilik seviyesine ve çalışma süresine göre filtre ömrünü doğru şekilde hesaplar. Kolay bakım için filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          CADR (Parçacık, GB/T)
          270  m³/h
          Oda boyutu (NRCC)
          63 m²'ye kadar
          Hava kalitesi sensörleri
          PM2.5 parçacığı
          Filtreleme
          HEPA, Aktif Karbon, Ön Filtre
          Parçacık filtreleme
          0,003 mikron boyutunda %99,97
          Alerjen filtreleme
          %99,99
          Virüs ve aerosol filtreleme
          %99,9

        • Kullanım

          Min. ses seviyesi (Uyku modu)
          32  dB
          Maks. ses seviyesi (Turbo modu)
          60  dB
          Otomatik mod
          Evet
          Uyku modu
          Evet
          Manuel hız ayarları
          5 (Uyku, Uyku 1, 2, 3, Turbo)
          Hava kalitesi geribildirimi
          Renkli halka, sayısal geri bildirim
          Otomatik ortam ışığı
          Evet
          Kordon uzunluğu
          1,8  m

        • Enerji verimliliği

          Maks. güç tüketimi
          50  W
          Beklemede güç tüketimi
          <0,5  W
          Gerilim
          220-240  volt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          5,3  kg
          Boyutlar (U*G*Y)
          325 *210 * 543
          Renkler
          Beyaz

        • Bakım

          Yedek filtre HEPA
          HEPA filtresi FY1410 - 24 ay
          Yedek filtre AC
          AC filtresi FY1413 - 12 ay
          Servis
          Dünya çapında 2 yıl garanti

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • (1)Filtreden geçen havadan tek seferlik temizleme için teorik olarak hesaplama, CADR 190 m³/saat'in 49 m³'lük bir odanın boyutuna bölünmesiyle yapılır (odanın 20 m²'lik bir zemin alanına ve 2,4 m yüksekliğe sahip olduğu varsayılır).
              • (2) Filtre ortamında üçüncü taraf laboratuvar tarafından 5,33 cm/sn hava akışında geçiş verimliliği 1 için test edilmiştir. /Filtreden geçen hava, JISB 9908-2011 uyarınca test edilmiştir
              • (3)Airmid Healthgroup Ltd. şirketinde gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
              • Hava temizleyici tek başına Covid-19'a karşı koruma sağlamaz ancak kendinizi ve ailenizi koruma planının bir parçası olarak kullanılabilir (ABD Çevre Koruma Dairesi)
              • (4)DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilen filtreden geçen hava.
              • (5)Harici laboratuvarda, kuş coronavirüs (IBV) aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.
              • (6)Cihaz için önerilen hizmet ömrü, dış mekandaki zararlı hava parçacıklarının ortalama yıllık bölgesel değerlerinin teorik hesaplamasına ve hava temizleyicinin otomatik modda günlük olarak 16 saat kullanımına dayanmaktadır.
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