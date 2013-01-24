63 m²'ye kadar odalar için uygun hızlı temizleme

Güçlü hava akışı sirkülasyonu, 63 m²'ye kadar olan odaları etkili bir şekilde kapsar ve odanın her köşesine temiz hava dağıtır. Bu, performansı 270 m³/sa CADR'ye (Temiz Hava Dağıtım Hızı) yükseltir. 20 m²'lik bir alanı 11 dakikadan kısa sürede temizler. (1)