2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
63 m²ye kadar odaları temizler
270 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
HEPA ve Aktif Karbon Filtresi
Güçlü hava akışı sirkülasyonu, 63 m²ye kadar olan odaları etkili bir şekilde kapsar ve odanın her köşesine temiz hava dağıtır. Bu, performansı 270 m³/sa CADR'ye (Temiz Hava Dağıtım Hızı) yükseltir. 20 m²lik bir alanı 11 dakikadan kısa sürede temizler. (1)
NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikrona kadar ultra ince parçacıkların %99,97'sini yakalar (4). Böylece PM2.5, polen, toz, evcil hayvan kepeği ve diğer kirleticilerden korunursunuz. Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi sertifikalıdır.
Solunum yolu virüsleri içerebilecekler dahil olmak üzere aerosolleri yakalar. Airmid Health-Group tarafından yapılan bağımsız testlerde havadaki virüslerin A(H1N1) ve aerosollerin %99,9'unu temizlediği belirlenmiştir (3).
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Kartalbey
15/01/2022
Türkiye
Herkes için şart
Herkes için şart. Sadece ebatları bir tık büyük. Ama fayda zarar kıyaslaması yapınca önemsiz bir detay.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000i Serisi AC1215/10 Hava Temizleyici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000i Serisi AC1215/10 Hava Temizleyici için yapılmıştır
(3) Airmid Health group Ltd. tarafından gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
(5)N/A
(3)Airmid Healthgroup Ltd. tarafından 28,5 m³lük bir odada havada bulunan influenza A(H1N1) virüsü ile test edilmiştir; Turbo modunda 10–20 dakika sonra ölçülen azalma. Hava temizleyiciler tek başına COVID-19'a karşı koruma sağlamaz ancak genel korumayı destekleyebilir (ABD EPA).
(4)Filtreden geçen havada; DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
(5)Harici laboratuvarda, kuş coronavirüs (IBV) aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.
(6) Cihaz için önerilen hizmet ömrü, dış mekandaki zararlı hava parçacıklarının ortalama yıllık bölgesel değerlerinin teorik hesaplamasına ve hava temizleyicinin otomatik modda günlük olarak 16 saat kullanımına dayanmaktadır.