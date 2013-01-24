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    Profesyonel TV

    65HFL2859T/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zevkli özelliklerle Zevkli özelliklerle Zevkli özelliklerle
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      Profesyonel TV

      65HFL2859T/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Zevkli özelliklerle

      Bu uygun maliyetli Professional TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel TV

      Zevkli özelliklerle

      Bu uygun maliyetli Professional TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Zevkli özelliklerle

      Bu uygun maliyetli Professional TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel TV

      Zevkli özelliklerle

      Bu uygun maliyetli Professional TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

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        Profesyonel TV

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        • 65 inç Stüdyo
        • 4K Ultra HD
        • DVB-T2/T/C HEVC
        4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük

        4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük

        Geleneksel Full HD TV'lerden dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni bir TV deneyimi yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçekçi görüntüler, yeni bir dünyaya açılan penceredir.

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü

        Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

        Yerel kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

        Yönetici yerel kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin kontrol düğmeleri ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160p
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          16 (2x8)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • Ekolayzır
          • Balance
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (2160p60 değerine kadar)
          Analog TV
          • PAL
          • SECAM

        • Arka Bağlantı

          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          AV girişi
          YPbPr ile paylaşılan CVBS
          USB1
          USB 2.0

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          HDMI2
          • HDMI 2.0
          • HDCP 2.2
          • ARC
          USB2
          USB 2.0

        • Alt Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          • HDMI 2.0
          • HDCP 2.2
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          VGA girişi
          15 pimli D-sub

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • Altyazılar
          • Teletekst
          • MHEG
          • Şimdiki ve Sonraki
          • 8d EPG
          Kolay kullanım
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Yerel kumanda
          Klavye (6 düğme)

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Yerel Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses düzeyi sınırlama (HP dahil)
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          Markanız
          Karşılama Logosu
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • USB üzerinden
          • Anında İlk Kopyalama
          Açma kontrolü
          • Kanal/Kaynak
          • Görüntü Tarzı
          • Ses düzeyi (HP dahil)
          Zamanlayıcı
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          Kontrol
          Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          Güç kontrolü
          Çevreci/Hızlı başlatma
          Uzaktan Kontrol
          • Kablo Bandı Hazır
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Hırsızlık Önleyici
          Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          Çoklu Uzaktan Kumanda
          Kullanılabilirlik
          Kulaklık çıkışı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video oynatma desteği
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SSA SUB
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          HDMI
          60 Hz'de 3840x2160p'ye kadar
          Radyo
          • T2 HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar
          • Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar
          USB
          • HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar
          • Diğerleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12
          • 2x AAA Pil
          • Kenar Standı
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı
          Kurulum RC 22AV9573A

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          118  W
          Yıllık enerji tüketimi
          172  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 45 °C

        • Boyutlar

          Set Derinliği
          50  mm
          Set derinliği (stand ile)
          345  mm
          Set Yüksekliği
          838  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          903  mm
          Set Genişliği
          1460  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1460  mm
          Ürün ağırlığı
          36,9  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          37,5  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • M6
          • 400 x 400 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Masa üstü stand
        • Garanti belgesi

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            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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