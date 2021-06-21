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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    55PUS7506/12
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    • Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket. Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket. Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket.
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      Energy Label Europe G here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 78.0KB)

      LED 4K UHD LED Smart TV

      55PUS7506/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket.

      Bugün film, yarın dizi, hafta sonu da spor programları izlemeyi düşünüyorsanız bu Philips 4K TV size her zaman mükemmel görüntü kalitesi sunar. HDR TV programları mükemmel görünür ve oyun deneyimi mükemmel ve hızlıdır. Ayrıca, kaliteli Dolby Atmos ses sunar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket.

      Bugün film, yarın dizi, hafta sonu da spor programları izlemeyi düşünüyorsanız bu Philips 4K TV size her zaman mükemmel görüntü kalitesi sunar. HDR TV programları mükemmel görünür ve oyun deneyimi mükemmel ve hızlıdır. Ayrıca, kaliteli Dolby Atmos ses sunar. Tüm faydaları görün

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

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        Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket.

        4K HDR Smart LED TV

        • 139 cm (55 inç)
        • Dolby Vision ve Dolby Atmos
        • Smart TV
        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu: SAPHI

        TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu: SAPHI

        Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

        Oyun oynamak için harika. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

        Oyun oynamak için harika. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

        Philips TV'niz en yeni HDMI bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak düşük gecikme süresi ayarına geçer.

        Tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişim.

        Tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişim.

        Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve YouTube, Netflix ve daha fazlasını içeren Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

        Philips TV Koleksiyonu. Netflix, Prime Video ve daha fazlası.

        Philips TV Koleksiyonu. Netflix, Prime Video ve daha fazlası.

        İnce, çekici tasarım

        Odanıza uygun bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV tam size göre! Neredeyse çerçevesiz olan bu ekran, her türlü iç dekorasyona uyum sağlar. İnce ayaklar ise ekrana, TV ünitenizin veya masanızın üzerinde süzülüyormuş gibi bir görünüm kazandırır.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139  cm
          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+ uyumlu
          • Micro Dimming
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55 inç

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletext
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          HEVC desteği
          Evet

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          • SimplyShare
          • Ekran yansıtma
          SmartTV uygulamaları*
          • Çevrimiçi video mağazaları
          • Açık internet tarayıcı
          • İstek üzerine TV
          • Youtube
          • Netflix TV
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Sesli asistan*
          Google Asistan ile çalışır

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Çift Çekirdekli

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Gece modu
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          3
          HDMI özellikleri
          • Ses Dönüş Kanalı
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, Tek bant
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI1'de bulunur
          HDMI eARC
          HDMI1'de bulunur
          HDMI VRR
          HDMI1 ve HDMI2 bulunur

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          613773
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          88  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          136  Kwh/1000 sa
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          • Işık sensörü
          Kapalı mod güç tüketimi
          Yok

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Masa üstü stand

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Mat siyah çerçeve
          Stant tasarımı
          Mat siyah bıçak çubuklar

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1227,7  mm
          Set Yüksekliği
          712,1  mm
          Set Derinliği
          87,1  mm
          Ürün ağırlığı
          13,1  kg
          Set genişliği (stant ile)
          1227.6  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          742.7  mm
          Set derinliği (stant ile)
          256.2  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          13.3  kg
          Kutu genişliği
          1360.0  mm
          Kutu yüksekliği
          840.0  mm
          Kutu derinliği
          160.0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          17,9  kg
          Stant genişliği
          728.5  mm
          Stant yüksekliği
          30.0  mm
          Stant derinliği
          245.3  mm
          Duvara montaja uyumlu
          100 x 200 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Masa üstü stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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