Zevkli özelliklerle

Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün