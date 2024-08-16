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    • Philips Public LED 5000 Philips Public LED 5000 Philips Public LED 5000
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      Signage Solutions LED Ekran

      44HDL5000PP/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Philips Public LED 5000

      Hedef kitle etkileşimini yeniden tanımlayan benzersiz şekilde tasarlanmış Public LED ekranları deneyin. Nefes kesen bir ekran tasarlamaya olanak tanıyan kusursuz bağlantı, çeşitli boyut seçenekleri ve özelleştirilebilir kavis özelliğiyle etkileyici görsel deneyimler yaşayın.

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      Signage Solutions LED Ekran

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      LED Ekran

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      Philips Public LED 5000

      Görsel yolculuğunuzu geliştirin

      • 44 inç
      • Direct View LED

      Kristal netliğinde içerikler ve harika renk doğruluğu sağlar.

      Kristal netliğinde içerikler ve harika renk doğruluğu sağlar. Yüksek yenileme hızıyla pürüzsüz, titreşimsiz görüntüler sunar.

      %97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğü.

      %97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğüyle dengeli parlaklığın keyfini çıkarın.

      Görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.

      Gerçekçi görüntüleri mümkün kılan geniş renk gamıyla görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.

      Kontrastta zirve

      >=3000:1'lik kontrast oranıyla olağanüstü netliğe tanıklık edin.

      Daha az güç tüketimi

      Yerleşik güç tasarrufu özellikleriyle sürdürülebilir iş geleceğinize yönelik teknolojiler geliştiriyoruz.

      Duvara monte edilerek veya asılarak kurulabilen hafif tasarım

      Philips Public LED 5000 Serisi, duvar montajı için çeşitli isteğe bağlı bağlantı ve braketlerin yanı sıra sabit askılı kurulumları da destekler.

      Önden erişerek yapılan bakım işlemleri

      Dahili elektronik parçalar, servis ve bakım için kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Kabin içindeki modüller, özel çıkarma aracı ile kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

      Çerçevesiz video duvarları oluşturun

      4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle muhteşem bir etki yaratın.

      Dahili kablo yönetimi

      Philips Public LED 5000 Serisi ekranlar, güç ve veri kablolarını tertipli tutan dahili kablo yönetimi ile donatılmıştır. Öte yandan kabinler, hem güç hem de veri için PPDS'nin benzersiz karttan karta modülü ve kabin bağlantı tasarımı kullanılarak papatya zinciri şeklinde bağlandığından, dağınıklığı en alt seviyeye indirerek kurulumları hızlandırır.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        En-boy oranı
        1:2
        Parlaklık Bütünlüğü
        >=%97
        Kalibrasyon (parlaklık/renk)
        Desteklenen
        Renk sıcaklığı ayar aralığı
        4000~9500 K (yazılımla)
        Varsayılan renk sıcaklığı
        6500±500 K
        Kontrast oranı (tipik)
        >=3000:1
        İzleme açısı (yatay)
        150  derece
        İzleme açısı (dikey)
        150  derece
        Görüntü geliştirme
        Geniş renk gamına sahip ekran
        Yerleştirme
        • Yatay
        • Dikey
        Kare frekansı (Hz)
        50 ve 60
        Yenileme hızı (Hz)
        3840 Hz'e kadar
        Üç özel modül piksel aralığı
        1,9 mm, 2,5 mm ve 3,9 mm

      • Kullanılabilirlik

        Kurulum kolaylığı
        • Kılavuz pimler
        • Hafif
        • Kabin kilitleme mekanizması
        Güç loop through
        - 230 V ortamlar için: en fazla 8 - 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
        Sinyal kontrolü loop through
        RJ45

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        -20~45  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20~50  °C
        LED Ömrü
        TBD
        Nem aralığı (çalışma)[RH]
        %10~80
        Nem aralığı (saklama)[RH]
        %10~85

      • Kasa

        Kabin alanı (m2)
        0,50
        Kabin boyutu (mm)
        500x1000x40
        Veri konektörü
        RJ45
        Güç konektörü
        Giriş/Çıkış (C14/C13)
        Alıcı kart markası
        Novastar
        Ağırlık (kg)
        11,2
        Kabin köşegeni (inç)
        44,02
        Kabin yapısı
        Dökme alüminyum

      • Aksesuarlar

        LAN kablosu (RJ45, CAT-5)
        1 adet
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        1 adet

      • Çeşitli

        Garanti
        2 yıl
        Yasal onaylar
        • RoHS
        • EAC
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A

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