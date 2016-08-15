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    Profesyonel LED TV

    40HFL5010L/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      40HFL5010L/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

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        • 40 inç MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C & IPTV
        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

        Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          40  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          102  cm
          Ekran
          LED Full HD
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • 200 Hz Perfect Motion Rate
          • Pixel Plus HD
          İzleme açısı
          176º (Y) / 176º (D)

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/C
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Analog TV
          PAL
          IP Oynatma
          • Multicast
          • Unicast

        • Özellikler

          Kullanım kolaylığı
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Now&Next
          • MHEG
          • Teletext
          • HbbTV
          Yerel kumanda
          Joystick

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          Zamanlayıcı
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          • Uyandırma Sesleri
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Formatı
          • Ses seviyesi
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi
          Güç kontrolü
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • WoLAN
          Uygulamalar
          • Uygulama Kontrolü
          • Bulut Tabanlı Uygulamalar
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          • Karşılama Mesajı
          • SmartTV Özel Arka Plan
          • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
          • IPTV Sistemi
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
          • Ekran Saati
          • İsteğe Bağlı Harici Saat
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          • Resim Slayt Gösterisi
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • Anında İlk Kopyalama
          • USB/RF/IP üzerinden
          CMND&Kontrol
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • Gerçek zamanlı TV Durumu (IP)
          • IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • CMND&Oluştur
          • TV Grup yönetimi
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
          Etkileşimli DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          Gelir elde etme
          • AppRevenue
          • MyChoice
          Uzaktan Kumanda
          • Kablo Bandı Hazır
          • Zayıf Pil Algılama
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Kanallar
          Birleştirilmiş Liste

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Çift izolasyon sınıf II
          • Ateşe dayanıklı

        • Multimedya

          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
          Multimedya bağlantıları
          • USB
          • LAN

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          20 (2x10)  W
          Banyo hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          38  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Yıllık enerji tüketimi
          55  kW·s

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12
          • Dönebilen Masaüstü standı
          • 2x AAA pil
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Güç Kablosu
          İsteğe bağlı
          • Harici Saat 22AV1120C/00
          • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
          • Kurulum RC 22AV9573A

        • Kablosuz Bağlanabilirlik

          Kablosuz LAN
          802.11 b/g/n
          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          USB1
          USB 2.0

        • Arka Bağlantı

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          • SVHS
          Banyo hoparlör çıkışı
          Mini Jak
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          AV girişi
          YPbPr ile paylaşılan CVBS
          DVI ses girişi
          Mini Jak
          Harici güç
          • 12 V/15 W
          • Mini Jak
          Harici Kontrol
          RJ-48
          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          VGA girişi
          15 pimli D-sub

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          LAN
          LAN'da uyanma
          HDMI
          • ARC (tüm bağlantı noktaları)
          • DVI (tüm bağlantı noktaları)
          Scart
          Güç açık scart girişi

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          918  mm
          Set Yüksekliği
          532  mm
          Set Derinliği
          64/77  mm
          Ürün ağırlığı
          8,2  kg
          Set genişliği (stant ile)
          918  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          593  mm
          Set derinliği (stant ile)
          213  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          9.6  kg
          Duvara montaja uyumlu
          • M4
          • 200 x 200 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

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            Yorumlar

            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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