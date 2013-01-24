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    Profesyonel LED TV

    40HFL2819D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Güç tasarruflu LED teknolojisiyle Güç tasarruflu LED teknolojisiyle Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
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      Profesyonel LED TV

      40HFL2819D/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED TV

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        Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

        avantajlı, modern tasarım

        • 40 inç Stüdyo
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan tarafında bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Ekrandaki karşılama sayfası

        Ekrandaki karşılama sayfası

        TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

        Ses kısıtlaması

        Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Yan kontrol kilidi

        Ayarlar menüsünden TV'nin yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir. Böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED Full HD
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          102  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          40  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          İzleme açısı
          176º (Y) / 176º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Renkli kabin
          Siyah
          Parlaklık
          300  cd/m²

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-C MPEG2/MPEG4
          • DVB-T MPEG2/MPEG4
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Ses

          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          • Clear Sound

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          AV bağlantı sayısı
          1
          USB sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          1
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          HDMI özellikleri
          Ses Dönüş Kanalı
          Yan Bağlantılar
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • CVBS girişi
          • Kulaklık Çıkışı
          • USB 2.0
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
          • VGA PC Girişi
          • Common Interface Plus (CI+)

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          Kullanım kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          Konfor
          • Otel özellikleri
          • Karşılama Sayfası (.png)
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Kapanma zamanlayıcısı
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Akıllı Metin
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • 14:9
          • 14:9 zoom
          • 16:9
          • Otomatik
          • Subtitle (Altyazı)
          • Sinema
          Uzaktan kumanda
          22AV1407A/12
          Yükseltilebilir bellenim
          USB yoluyla yükseltilebilir bellenim

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda (4x)
          Kullanılabilirlik
          Kulaklık çıkışı

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • WMV9/VC1
          Müzik Çalma Formatları
          • MP3
          • M4A
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • PNG

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          63  W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          Yıllık enerji tüketimi
          91  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          923  mm
          Set Yüksekliği
          551  mm
          Set Derinliği
          79/98  mm
          Set genişliği (stand ile)
          923  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          587  mm
          Set derinliği (stand ile)
          217  mm
          Ürün ağırlığı
          9,85  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          200 x 200 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Kurulum kumandası 22AV8573/00

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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