Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
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Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece bağlayın
Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Sadece bağlayın
Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece bağlayın
Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Profesyonel LED LCD TV
Toplam:
Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.
Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.
Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Görüntü/Ekran
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Tuner/Alım/İletim
Multimedya Uygulamaları
Kullanılabilirlik
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Boyutlar
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