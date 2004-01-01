Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.
Profesyonel LCD TV
Toplam:
Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.
USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.
Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Multimedya Uygulamaları
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Boyutlar
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