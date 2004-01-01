  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Profesyonel LED LCD TV

    32HFL3016D/10
    • Konuklarınızı etkileyin Konuklarınızı etkileyin Konuklarınızı etkileyin
      -{discount-value}

      Profesyonel LED LCD TV

      32HFL3016D/10

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel HD LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel HD LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel HD LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel HD LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Eşleşmemiş

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Profesyonel LED LCD TV

        Profesyonel LED LCD TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Konuklarınızı etkileyin

        Philips Otel LED LCD TV

        • 32 inç EasySuite
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

        Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Kanallar arasında kolay gezinme için ThemeTV Lite

        ThemeTV Lite konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan rahatça bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren kolay anlaşılır bir kullanıcı arabirimi sunar.

        Özelleştirilmiş bilgiler ve açılış kanalı için Hotel Scenea

        Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

        Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          81  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          32  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          En-boy oranı
          16:9
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Dinamik ekran kontrastı
          100.000:1
          Görüntü güçlendirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Renkli kabin
          Siyah

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20W (2 x 10W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Clear Sound
          • Incredible Surround

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          3
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          AV bağlantı sayısı
          1
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Common Interface Plus (CI+)
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          HDMI özellikleri
          Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          1

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Müzik Çalma Formatları
          MP3
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG
          Multimedya bağlantıları
          USB

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          Kullanım kolaylığı
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • 14:9 film genişletme
          • 16:9 film genişletme
          • Altyazı Büyütme
          • Süper Büyütme
          • Geniş Ekran
          Teletekst
          1000 sayfa Akıllı Metin
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Konfor
          • Otel özellikleri
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Karşılama mesajı
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          İnteraktif otel özellikleri
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • MyChoice
          • ThemeTV Lite
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Uzaktan Kumanda
          • pil hırsız koruması
          • zayıf pil algılama
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1104D (RC6)

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-C MPEG4*
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V; 50 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 35 °C
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          Kapalı modu güç tüketimi
          < 0,3  W
          Yıllık enerji tüketimi
          55  kW·s
          Güç tüketimi (tipik)
          38  W

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          160  mm
          Kutu yüksekliği
          555  mm
          Kutu genişliği
          970  mm
          Set Derinliği
          46,4  mm
          Set Yüksekliği
          461,6  mm
          Set Genişliği
          752,2  mm
          Set derinliği (stand ile)
          185  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          501,3  mm
          Set genişliği (stand ile)
          752,2  mm
          Ürün ağırlığı
          8,7  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          10,2  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          12,7  kg
          Duvar montajına uygun
          ayarlanabilir 200 x 100 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Güç kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          • Uzaktan kumanda pilleri
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Duvara monte (eğik) 22AV3100/10

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Düşük Güçte Bekleme
          Evet

        • Sağlık

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          Çift izolasyon Sınıf II

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.