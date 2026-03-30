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Üretimden kaldırıldı

BrillianceUSB-C bağlantı istasyonlu LCD monitör

328P6VUBREB/00

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USB-C bağlantısına sahip Philips Brilliance monitör sayesinde kablo karmaşasından kurtulun. Canlı ve net 4K UHD görüntü, intranete güvenli bağlantı ve dizüstü bilgisayarınızı şarj etme imkanı sunar. Üstelik, bunları yalnızca tek bir USB-C kablosuyla gerçekleştirirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

(USB-C bağlantılı monitör ile)

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  • P Line

  • 32 (80 cm / 31,5 inç diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Dahili USB-C bağlantı istasyonu

Dahili USB-C bağlantı istasyonu

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan dahili USB C tipi bağlantı istasyonuna sahiptir. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Klavye, fare veya RJ-45 Ethernet kablosu dahil tüm çevre birimlerinizi monitörün bağlantı istasyonuna bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın. Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayarak yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve şarj edin.

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda uyumlu cihazlarınızı şarj edin.

Monitör üzerinden uyumlu dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve şarj edin

Bu monitör, USB Power Delivery standardını karşılayan dahili bir USB-C konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde artık tek bir USB-C kablosu kullanarak monitör üzerinden uyumlu* Dizüstü bilgisayarınızı çalıştırabilir ve/veya şarj edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir

  2. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  3. Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. Parlaklık (tipik): 400 cd/m2

  6. BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  7. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  8. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  9. Adobe RGB Kapsamı, CIE 1976 temel alınarak

  10. Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

  11. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  12. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.