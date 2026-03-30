Dahili USB-C bağlantı istasyonu

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan dahili USB C tipi bağlantı istasyonuna sahiptir. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Klavye, fare veya RJ-45 Ethernet kablosu dahil tüm çevre birimlerinizi monitörün bağlantı istasyonuna bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın. Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayarak yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve şarj edin.