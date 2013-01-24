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- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kontrol
- Garanti belgesi
- Güç kablosu
- Masa üstü stand
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Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün
Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.
TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.
Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.
Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.
Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Tuner/Alım/İletim
Kablosuz Bağlanabilirlik
Arka Bağlantı
Yan Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar