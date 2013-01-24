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    Profesyonel LED TV

    28HFL5010T/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
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      Profesyonel LED TV

      28HFL5010T/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Profesyonel LED TV

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED TV

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        • 28 inç MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C & IPTV
        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

        Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          70  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          28  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          310  cd/m²
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • 200 Hz Perfect Motion Rate
          • Pixel Plus HD

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          10 (2x5)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Banyo hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm
          Ses Özellikleri
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/C
          Analog TV
          PAL
          IP Oynatma
          • Multicast
          • Unicast
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Kablosuz Bağlanabilirlik

          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast
          Kablosuz LAN
          802.11 b/g/n

        • Arka Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          Scart
          • RGB
          • CVBS
          • SVHS
          VGA girişi
          15 pimli D-sub
          AV girişi
          YPbPr ile paylaşılan CVBS
          Banyo hoparlör çıkışı
          Mini Jak
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          DVI ses girişi
          Mini Jak
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Harici Kontrol
          RJ-48
          Harici güç
          • 12 V/15 W
          • Mini Jak

        • Yan Bağlantı

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB1
          USB 2.0
          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          HDMI
          • ARC (tüm bağlantı noktaları)
          • DVI (tüm bağlantı noktaları)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          LAN
          LAN'da uyanma
          Scart
          Güç açık scart girişi
          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Şimdiki ve Sonraki
          • MHEG
          • Teletekst
          • HbbTV
          Kolay kullanım
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Yerel kumanda
          Açma/kapama düğmesi (yanda)

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Yerel Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          • Resim Slayt Gösterisi
          CMND Oluştur ve Kontrol Et
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • Gerçek zamanlı TV Durumu (IP)
          • IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • İçerik Oluşturma
          • TV Grup yönetimi
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          • Karşılama Mesajı
          • SmartTV Özel Arka Plan
          • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
          • IPTV Sistemi
          Uygulamalar
          • Uygulama Kontrolü
          • Bulut Tabanlı Uygulamalar
          Gelir elde etme
          • AppRevenue
          • MyChoice
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          Anında İlk Kopyalama
          Zamanlayıcı
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          • Uyandırma Sesleri
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
          • Ekran Saati
          • İsteğe Bağlı Harici Saat
          Kanallar
          Birleştirilmiş Liste
          Etkileşimli DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
          Güç kontrolü
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • WoLAN
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Formatı
          • Ses seviyesi
          Uzaktan Kontrol
          • Kablo Bandı Hazır
          • Zayıf Pil Algılama
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Çift izolasyon sınıf II
          • Ateşe dayanıklı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          • USB
          • LAN
          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12
          • Masa Üstü Standı
          • 2x AAA Pil
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Güç Kablosu
          İsteğe bağlı
          • Harici Saat 22AV1120C/00
          • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
          • Kurulum RC 22AV8573/00

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          19  W
          Yıllık enerji tüketimi
          28  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          635  mm
          Set Yüksekliği
          393  mm
          Set Derinliği
          62/74  mm
          Set genişliği (stand ile)
          635  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          438  mm
          Set derinliği (stand ile)
          190  mm
          Ürün ağırlığı
          4,5  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          5,1  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • 100 x 100 mm
          • M4

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

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            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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