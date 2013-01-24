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    Profesyonel LED TV

    28HFL3010T/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
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      Profesyonel LED TV

      28HFL3010T/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

        Akıllı otel bilgi sayfaları ile

        • 28 inç EasySuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C
        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy

        Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy

        TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

        Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği

        Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        Yerel kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

        Yönetici yerel kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin kontrol düğmeleri ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          70  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          28  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          310  cd/m²
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • Pixel Plus HD
          • 200 Hz Perfect Motion Rate

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          10 (2x5)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/C
          Analog TV
          PAL
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Arka Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          Scart
          • RGB
          • CVBS
          • SVHS
          VGA girişi
          15 pimli D-sub
          AV girişi
          YPbPr ile paylaşılan CVBS
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          DVI ses girişi
          Mini Jak
          Harici Kontrol
          RJ-48

        • Yan Bağlantı

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB1
          USB 2.0
          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          HDMI
          • ARC (tüm bağlantı noktaları)
          • DVI (tüm bağlantı noktaları)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          Scart
          Güç açık scart girişi
          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Şimdiki ve Sonraki
          • MHEG
          • Teletekst
          • HbbTV
          Kolay kullanım
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          • Görüntü Formatı
          Yerel kumanda
          Açma/kapama düğmesi (yanda)

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          • Yerel Kumanda Kilidi
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          • Resim Slayt Gösterisi
          CMND Oluştur ve Kontrol Et
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • İçerik Oluşturma
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          • Karşılama Mesajı
          • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
          Gelir elde etme
          MyChoice
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • Anında İlk Kopyalama
          • USB/RF aracılığıyla
          Zamanlayıcı
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          • Uyandırma Sesleri
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
          • Ekran Saati
          • İsteğe Bağlı Harici Saat
          Kanallar
          Birleştirilmiş Liste
          Etkileşimli DRM
          VSecure
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          Güç kontrolü
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Formatı
          • Ses seviyesi
          Uzaktan Kontrol
          • Kablo Bandı Hazır
          • Zayıf Pil Algılama
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Çift izolasyon sınıf II
          • Ateşe dayanıklı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12
          • Masa Üstü Standı
          • 2x AAA Pil
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Güç Kablosu
          İsteğe bağlı
          • Harici Saat 22AV1120C/00
          • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
          • Kurulum RC 22AV9573A

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          18  W
          Yıllık enerji tüketimi
          26  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          635  mm
          Set Yüksekliği
          393  mm
          Set Derinliği
          62/74  mm
          Set genişliği (stand ile)
          635  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          438  mm
          Set derinliği (stand ile)
          190  mm
          Ürün ağırlığı
          4,5  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          5,1  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • M4
          • 100 x 100 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

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            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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