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Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.
Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan tarafında bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.
Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Ayarlar menüsünden TV'nin yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir. Böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Healthcare
Multimedya Uygulamaları
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar