Hedef kitle etkileşimini yeniden tanımlayan benzersiz şekilde tasarlanmış Public LED ekranları deneyin. Nefes kesen bir ekran tasarlamaya olanak tanıyan kusursuz bağlantı, çeşitli boyut seçenekleri ve özelleştirilebilir kavis özelliğiyle etkileyici görsel deneyimler yaşayın.
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Signage Solutions
LED Ekran
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Philips Public LED 5000
Görsel yolculuğunuzu geliştirin
28 inç
Direct View LED
Kristal netliğinde içerikler ve harika renk doğruluğu sağlar.
Kristal netliğinde içerikler ve harika renk doğruluğu sağlar. Yüksek yenileme hızıyla pürüzsüz, titreşimsiz görüntüler sunar.
%97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğü.
%97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğüyle dengeli parlaklığın keyfini çıkarın.
Görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.
Gerçekçi görüntüleri mümkün kılan geniş renk gamıyla görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.
Kontrastta zirve
>=3000:1'lik kontrast oranıyla olağanüstü netliğe tanıklık edin.
Daha az güç tüketimi
Yerleşik güç tasarrufu özellikleriyle sürdürülebilir iş geleceğinize yönelik teknolojiler geliştiriyoruz.
Duvara monte edilerek veya asılarak kurulabilen hafif tasarım
Philips Public LED 5000 Serisi, duvar montajı için çeşitli isteğe bağlı bağlantı ve braketlerin yanı sıra sabit askılı kurulumları da destekler.
Önden erişerek yapılan bakım işlemleri
Dahili elektronik parçalar, servis ve bakım için kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Kabin içindeki modüller, özel çıkarma aracı ile kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir.
Çerçevesiz video duvarları oluşturun
4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle muhteşem bir etki yaratın.
Dahili kablo yönetimi
Philips Public LED 5000 Serisi ekranlar, güç ve veri kablolarını tertipli tutan dahili kablo yönetimi ile donatılmıştır. Öte yandan kabinler, hem güç hem de veri için PPDS'nin benzersiz karttan karta modülü ve kabin bağlantı tasarımı kullanılarak papatya zinciri şeklinde bağlandığından, dağınıklığı en alt seviyeye indirerek kurulumları hızlandırır.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
En-boy oranı
1:1
Parlaklık bütünlüğü
>=%97
Kalibrasyon (parlaklık/renk)
Desteklenen
Renk sıcaklığı ayar aralığı
4000~9500 K (yazılımla)
Varsayılan renk sıcaklığı
6500±500 K
Kontrast oranı (tipik)
>=3000:1
İzleme açısı (yatay)
150
derece
İzleme açısı (dikey)
150
derece
Görüntü geliştirme
Geniş renk gamına sahip ekran
Yerleştirme
Yatay
Kare frekansı (Hz)
50 ve 60
Yenileme hızı (Hz)
3840 Hz'e kadar
Üç özel modül piksel aralığı
1,9 mm, 2,5 mm ve 3,9 mm
Kullanılabilirlik
Kurulum kolaylığı
Kılavuz pimler
Hafif
Kabin kilitleme mekanizması
Güç loop through
- 230 V ortamlar için: en fazla 8 - 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
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