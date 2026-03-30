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  • Yüksek performanslı AMVA ekran
  • Yüksek performanslı AMVA ekran
  • Yüksek performanslı AMVA ekran
  • Yüksek performanslı AMVA ekran

Üretimden kaldırıldı

AMVA LCD monitör, LED arka aydınlatma

273E3QHSS/00

Yüksek performanslı AMVA ekran
Bu AMVA LED ekranla son derece yüksek kontrastlı görüntüler izleyin. Büyük boyut, geniş seyir açısı ve parlak, canlı görüntülerle eğlenceye hazır olun.
Tüm avantajları görüntüleyin

yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için

Yüksek performanslı AMVA ekran

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • Full HD ekran

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, İnternette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir.

Oyun ve video için 16:9 Full HD çözünürlük

Oyun ve video için 16:9 Full HD çözünürlük

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Full HD eğlence için HDMI-ready

Full HD eğlence için HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları