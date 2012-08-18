2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
E Line
68,6 cm (27 inç)
Full HD ekran
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, İnternette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir.
Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
KASAP
18/08/2012
Türkiye
S.A.
ÇOK GALİTELİ YAHU! BIÇAK ATCAM BEN BIÇAK, KANTIRDA.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273E3QHSB AMVA LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273E3QHSB AMVA LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır