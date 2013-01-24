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    Profesyonel LED TV

    26HFL4007D/10
    • Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
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      Profesyonel LED TV

      26HFL4007D/10

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel LED TV

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel LED TV

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

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        Profesyonel LED TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

        tüm tuşlarla bağlanabilme özelliği

        • 26 inç PrimeSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi

        Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

        Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

        İçerik koruması için IP ve RF üzerinden VSecure

        İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.

        Secure SimplyShare için hazır - TV'ye içerik akışı gerçekleştirin

        İsteğe bağlı Wi-Fi dongle'ımızla Secure Simplyshare'i etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          66  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          26  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          350  cd/m²
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Görüntü güçlendirme
          Pixel Plus HD
          Dinamik ekran kontrastı
          500.000:1
          Renkli kabin
          Son derece parlak siyah kabiniyle dekoratif gri ön panel

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          Dijital TV
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          IP Oynatma
          IGMP Çoklu Gönderim

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10W (2 x 5W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          USB sayısı
          2
          HDMI bağlantı sayısı
          3
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Kulaklık çıkışı
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Banyo hoparlör çıkışı
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (koaksiyel)
          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Seri Xpress arayüzü
          • IR çıkışı
          • RJ-48 konektör
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • Güç açık scart girişi
          • USB2.0
          • PTA01 üzerinden Wi-Fi (seçenek)
          • Harici Güç 12V/15W

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Program Adı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          Kullanım kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Arka Kontroller
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Konfor
          • Otel özellikleri
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Karşılama mesajı
          • Mesaj göstergesi
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Kapanma zamanlayıcısı
          İnteraktif otel özellikleri
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • ThemeTV
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Vsecure
          • SmartInstall
          • MyChoice
          • SmartInfo Premium
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Saat
          • Kısılabilir
          • Entegre LCD Saat Göstergesi
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          Saat Geliştirmeleri
          TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          • IP EPG
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1109A/10 (RC6)
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • IP yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          • Çift izolasyon Sınıf II

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60 Hz
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          27  W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          Yıllık enerji tüketimi
          37  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3W
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          628  mm
          Set Yüksekliği
          392  mm
          Set Derinliği
          47  mm
          Set genişliği (stand ile)
          628  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          447  mm
          Set derinliği (stand ile)
          160  mm
          Kutu genişliği
          680  mm
          Kutu yüksekliği
          485  mm
          Kutu derinliği
          126  mm
          Ürün ağırlığı
          6  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          6,5  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          7,5  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          100 x 100 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

        • Smart TV Uygulamaları

          Net TV
          • Çevrimiçi uygulamalar
          • HotelTV için, yapılandırılabilir
          SimplyShare
          • SimplyShare için Hazır
          • DMP, Güvenli Eşleştirme
          Kontrol
          IXP kontrolü
          Diğer
          HbbTV

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

        Eco passport

        Philips EcoVision programı çabalarımız Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'yle karşılığını aldı. İnsan hakları ve çevre konularında 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldık. Çevre dostu tasarım süreçlerimizde ürünün çevre performansını göstermek için Yeşil Odak Bölgeleri'ni kullanıyoruz. Aşağıdaki Yeşil Odak Bölgeleri'ne göz atın. Çevrecilik Hikayemiz hakkında daha fazla bilgi edinin

        • Ambalaj
          Ambalaj da Philips Yeşil Odak Alanlarından biridir. Tüketiciler bir ürün satın alırken önce ambalajı görürler, ancak ambalajın çevreye etkisi, ürün malzemelerine ve enerji tüketimine nazaran sınırlandırılmıştır.

          • Karton: 799,00  g
          • Plastik: 174,00  g
          • Geri dönüştürülen materyal yüzdesi: 0  %

        • Geri dönüşüm
          Bu Yeşil Odak Alanı, geri dönüşüm tasarımını ve demontaj tasarımını da içermektedir. Philips, ürünler için teknik ve ticari anlamda mümkün olduğu durumlarda geri dönüştürülmüş plastik ve diğer malzemeleri kullanmakta ve malzemelerin geri dönüştürülmesini desteklemektedir.

          • Geri dönüştürülmüş demir içeren metaller: 0  %
          • Geri dönüştürülmüş demir içermeyen metaller: 0  %
          • Geri dönüştürülmüş plastikler: 0  %

        • Ağırlık
          Ağırlık, Philips'in kullanılan malzeme miktarını azalttığı EcoDesign sürecinde göz önünde bulundurduğu, doğal kaynakların kullanımını azaltan, sevkiyat verimliliğini arttırabilen ve yaşam döngüsü sonunda avantajlar sağlayan Yeşil Odak Alanlarından biridir.

          • Ürün ağırlığı: 5250,00  g
          • Aksesuar ağırlığı: 540,00  g

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Eco passport – Çevreci ürünlerimizin özelliklerine genel bakış

        Philips bryr sig mycket om miljön och samhället, och vi engagerar oss i miljömässig produktdesign.

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            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
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