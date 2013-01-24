Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Hospitality TV

    24HFL2849T/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zevkli özelliklerle Zevkli özelliklerle Zevkli özelliklerle
      -{discount-value}

      Hospitality TV

      24HFL2849T/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Zevkli özelliklerle

      Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Hospitality TV

      Zevkli özelliklerle

      Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Zevkli özelliklerle

      Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Hospitality TV

      Zevkli özelliklerle

      Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Hospitality TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Zevkli özelliklerle

        konuklarınızı etkileyin

        • 24 inç Stüdyo
        • DVB-T2/T/C HEVC
        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve canlı renklerle düşük güç tüketimi ve güzel görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz.

        Hapishaneler için idealdir

        Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletekst, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü

        Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

        Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

        Yönetici joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          60  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          24  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          220  cd/m²
          İzleme açısı
          176º (Y) / 176º (D)

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          5 (2x2,5)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • Ekolayzır
          • Balance
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
          Analog TV
          • PAL
          • SECAM

        • Arka Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          • HDMI 1.4
          • ARC
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Dijital Ses çıkışı
          Koaksiyel (SPDIF)
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          VGA girişi
          15 pimli D-sub

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          AV girişi
          CVBS+Sol/Sağ (Cinch)
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          USB1
          USB 2.0

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • Altyazılar
          • Teletekst
          • MHEG
          • Şimdiki ve Sonraki
          • 8d EPG
          Kolay kullanım
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses düzeyi sınırlama (HP dahil)
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          Markanız
          Karşılama Logosu
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • USB üzerinden
          • Anında İlk Kopyalama
          Açma kontrolü
          • Kanal/Kaynak
          • Görüntü Tarzı
          • Ses düzeyi (HP dahil)
          Zamanlayıcı
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          Kontrol
          Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          Güç kontrolü
          Çevreci/Hızlı başlatma
          Uzaktan Kontrol
          • Kablo Bandı Hazır
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Hırsızlık Önleyici
          Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          Çoklu Uzaktan Kumanda
          Kullanılabilirlik
          Kulaklık çıkışı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video oynatma desteği
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SSA SUB
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12
          • 2x AAA Pil
          • Masa Üstü Standı
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı
          Kurulum RC 22AV9573A

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          19  W
          Yıllık enerji tüketimi
          27  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 45 °C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          554  mm
          Set Yüksekliği
          336  mm
          Set Derinliği
          35/61  mm
          Set genişliği (stand ile)
          554  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          371  mm
          Set derinliği (stand ile)
          134  mm
          Ürün ağırlığı
          3,3  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          3,5  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • M4
          • 75 x 75 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Masa üstü stand
        • Garanti belgesi

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi