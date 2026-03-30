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Üretimden kaldırıldı

BrillianceAMVA LCD monitör, LED arka aydınlatma

249C4QSB/00

Çarpıcı güzellik
Şık, son derece ince tasarımlı ve geniş açılı AMVA ekrana sahip yeni Philips Blade 2 monitör mükemmel performans sunar
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Ultra İnce yüksek performanslı AMVA ekran

Çarpıcı güzellik

  • Blade 2

  • 61 cm (24 inç)

  • Full HD ekran

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, İnternette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir.

SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Şık, son derece ince tasarımla modern bir görünüm

Philips'in yeni monitör serisinde kullanılan yeni nesil ultra ince LED, tasarımların önceki nesil ürünlere göre çok daha ince olmasına imkan tanıyor. Bu ince görünüm sadece monitörlerin estetik açıdan çekici olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda masaüstünde de yer kazandırıyor!

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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