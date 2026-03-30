2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
249C4QSB/00
Blade 2
61 cm (24 inç)
Full HD ekran
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, İnternette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
Philips'in yeni monitör serisinde kullanılan yeni nesil ultra ince LED, tasarımların önceki nesil ürünlere göre çok daha ince olmasına imkan tanıyor. Bu ince görünüm sadece monitörlerin estetik açıdan çekici olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda masaüstünde de yer kazandırıyor!
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