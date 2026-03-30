SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!