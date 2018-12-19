2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
V Line
61 cm (24 inç)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
aslan5443
19/12/2018
Türkiye
ÜRÜN
BU ÜRÜNÜN KULLANIM KOLALIĞI TASARIMI MENÜNÜN BASİT VE KULLANIŞLI OLMASI TAK ÇALIŞTIR ÖZELLİĞİNİN OLMASI OTAMATİK EKRAN AYARI OLMASI ENERJEY SEVER SİSTEM SERTİFİKALI OLMASI DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ ALDIĞIM ÜRÜNÜN PHİLİPS TÜRKİYE GARANTİLİ OLMASI KISACASI BU ÜRÜNÜ ALMAK İSTEYENLERE HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALMALARINI TAVSİYE EDERİM ....
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Semraonay
05/12/2018
Türkiye
Renk ayarı
1 hafta once aldık ve kulkanmaya başladık. Eski monitore gore eninin daha genis olması fotoğrafları yayıyor diye endise etsem de kullandıkca alısacagım sanırım. Fotoğraf icin ozellikle monitoru yenikedik. Ancak renk ayarını yapamadım bir türlü. Çok soluk aynı zamanda acık renklerde kırmızı. 1 haftadır forum okumaktan ve hiç fotograf paylaşamamaktan sıkıldım. Oğlum çok begendi o gayet memnun bu arada.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Hürcan3535
03/05/2019
Türkiye
parlaklık ayarı
öncelikle ürün fiyat, performans olarak başarılı alalı 2gün oluyor ve gözlerim kör olucak vaziyette arkadas parlaklığı kısıyorum hop oto kendı cıkıyor dediğim gibi parlaklık ve renk ayarı dısında başarılı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır