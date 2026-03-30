ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran

Üretimden kaldırıldı

IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma

237E4QHSD/00

Yüksek performanslı IPS ekran
Mobil cihazınızda, büyük ekranda eğlence deneyimi yaşayın. Bu Mobile HD Link teknolojili yeni Philips ekran sayesinde MHL mobil cihazınızı bir yandan şarj ederken bir yandan da HD video ve diğer bileşenleri doğrudan izleyebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

MHL teknolojili

Yüksek performanslı IPS ekran

  • E Line

  • 58,4 cm (23 inç)

  • MHL Teknolojisi

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

SmartImage Lite ile gelişmiş LCD görüntüleme deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  2. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  3. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.