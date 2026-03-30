2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
237E4QHSD/00
E Line
58,4 cm (23 inç)
MHL Teknolojisi
Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.
Yorumlar
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.