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  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

236V4LHAB/00

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlör özelliğiyle mükemmel bir seçim!
Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 58,4 cm (23 inç)

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

2x2 watt RMS hoparlörlerle güçlü ses

Şimdi multimedya ve sosyal uygulamaların keyfini stereo sound ile çıkarabilirsiniz. Bu dahili hoparlörler sadece mükemmel ses sunmakla kalmaz aynı zamanda kablo kargaşasından kurtulmanıza yardımcı olur ve kıymetli masaüstü alanından tasarruf etmenizi sağlar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları