2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
V Line
58,4 cm (23 inç)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Şimdi multimedya ve sosyal uygulamaların keyfini stereo sound ile çıkarabilirsiniz. Bu dahili hoparlörler sadece mükemmel ses sunmakla kalmaz aynı zamanda kablo kargaşasından kurtulmanıza yardımcı olur ve kıymetli masaüstü alanından tasarruf etmenizi sağlar.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
3.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gürkan1907
24/06/2016
Türkiye
Süper
Her yönden memnunum.Özelliklerini öğrendikçe paramı hak eden bir monitör aldığımı gördüm.Asla pişmanlık duymayacağınız bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır
bekmezci
20/07/2013
Türkiye
Özellikleri ve görüntüsü mükemmel
Bu monitörü üç gündür kullanıyorum. Önceki monitörüm de Philips' ti; Eski model tüplü olanından. Bu monitörü, özelliklerini internetten araştırarak aldım ve memnunum. Teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
ahmet57
16/11/2013
Türkiye
FİYATINA GÖRE PERFORMANSI İLE SEÇİLEBİLİR BİR ÜRÜN
TASARIM İYİ. GÖRÜNTÜ KALİTESİ, PARLAKLIĞI GAYET İYİ. SMART CONTROL YAZILIMI İLE AYARLARA EKRAN ÜZERİNDEN ERİŞİLMESİ KULLANIŞLI. DİJİTAL VİDEO PORTUNA SAHİP, GERÇEK TAM HD, KANIMCA KALİTESİNE GÖRE FİYATI MAKUL. KENDİ FİYAT GRUBUNDA BENCE PEK RAKİBİ YOK. STANDI EKRANA UYGUN DEĞİL. SES KALİTESİ VASAT.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır