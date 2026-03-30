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  • 3D oyun deneyimini geniş ekranda yaşayın
  • 3D oyun deneyimini geniş ekranda yaşayın
  • 3D oyun deneyimini geniş ekranda yaşayın
  • 3D oyun deneyimini geniş ekranda yaşayın

Üretimden kaldırıldı

3D LCD monitör, LED arka aydınlatma

236G3DHSB/00

3D oyun deneyimini geniş ekranda yaşayın
3D oyunların keyfini Philips 236G LED monitörle çıkarın. Geniş ekran, titreşimsiz 3D gözlük ve birden fazla HDMI girişiyle oyunlar artık çok daha heyecan verici!
Tüm avantajları görüntüleyin

3D oyun deneyimini geniş ekranda yaşayın

  • G Line

  • 58,4 cm (23 inç)

  • 3D, FPR gözlüğü

Titreşimsiz oyun deneyimi için Easy 3D

Easy 3D, titreşimsiz ve gölgeleri azaltan performansı sayesinde 3D görüntüleri uzun süre boyunca sorunsuz şekilde izleyebilmenize olanak sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. Şimdi 3D keyfini evinizde kolayca yaşayın!

Kolay izleme için titreşimsiz 3D gözlüğü

Hafif, kullanımı kolay polarize 3D gözlüklerle eğlencenin keyfini çıkarın. Bu titreşimsiz 3D gözlüklerin değiştirilmesi ve bakımı kolay olmakla kalmaz aynı zamanda ailenizdeki tüm bireylerin kendi gözlüklerine sahip olmasına olanak sağlayacak kadar da düşük maliyetlidir. Pil ve kablo gerektirmediği için artık istediğiniz kadar uzun süre bu keyfi yaşama özgürlüğüne sahipsiniz.

Doğrudan tuş erişimiyle 2D'yi 3D'yi dönüştürün

Tek bir tuşa basarak 2D koleksiyonunuzu 3D'ye dönüştürün! Çerçevedeki bir kısayol tuşuyla erişilebilen bu özellik, en sevdiğiniz 2D oyun, film ve videolardan oluşan koleksiyonunuzu 3D biçiminde yeniden keşfetmenize olanak sağlar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıkları önlemek için uzun süre 3D izlememenizi öneririz.

  2. Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

  3. 3D ve sağlık konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.

  4. VGA kartları ve 3D çalışmaya ilişkin diğer gereksinimler hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.