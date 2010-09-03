Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için tamamen güvenilir
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Profesyonel LED LCD TV
Toplam:
LED aydınlatma teknolojisi bulunan en gelişmiş teknolojidir. Bu TV'de, göz alıcı minimalist bir tasarım ve inanılmaz görüntü kalitesinin yanı sıra, sınıfının en düşük güç tüketimini bir arada sunmaktadır. LED aydınlatma teknolojisinin çevre açısından bir diğer yararı da tehlikeli madde içermemesidir. LED arkadan aydınlatma ile düşük güç tüketimi, yüksek parlaklık, mükemmel kontrast ve canlı, net renklerin keyfini çıkarın.
USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.
Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Radyo/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Sağlık
Multimedya Uygulamaları
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Boyutlar
Aksesuarlar
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