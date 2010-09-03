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    Profesyonel LED LCD TV

    22HFL3232D/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Konuklarınız için tamamen güvenilir Konuklarınız için tamamen güvenilir Konuklarınız için tamamen güvenilir
      -{discount-value}

      Profesyonel LED LCD TV

      22HFL3232D/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Konuklarınız için tamamen güvenilir

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Konuklarınız için tamamen güvenilir

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Konuklarınız için tamamen güvenilir

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Konuklarınız için tamamen güvenilir

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED LCD TV

        Profesyonel LED LCD TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Konuklarınız için tamamen güvenilir

        Philips Otel LED LCD TV

        • 22" EasySuite
        • LED
        • DVB-T MPEG 2/4
        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        LED aydınlatma teknolojisi bulunan en gelişmiş teknolojidir. Bu TV'de, göz alıcı minimalist bir tasarım ve inanılmaz görüntü kalitesinin yanı sıra, sınıfının en düşük güç tüketimini bir arada sunmaktadır. LED aydınlatma teknolojisinin çevre açısından bir diğer yararı da tehlikeli madde içermemesidir. LED arkadan aydınlatma ile düşük güç tüketimi, yüksek parlaklık, mükemmel kontrast ve canlı, net renklerin keyfini çıkarın.

        USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi

        USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi

        USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Ekranda karşılama mesajı

        TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

        Ses kısıtlaması

        Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Programlanabilir Kanal Açma

        Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Gelişmiş EPG ve kanal listesi

        İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Parlaklık tepe oranı
          77  %
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          56  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          22  inç
          En-boy oranı
          Geniş Ekran
          Ekran tipi
          LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          300  cd/m²
          Tepki süresi (tipik)
          6  ms
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Aktif Kontrol
          • Renk Geliştirme
          • Renk Geçişi İyileştirme
          • Dijital Kristal Netlik
          • Dijital Parazit Azaltma
          • Işık Geçiş İyileştiricisi
          • Aşamalı Tarama
          • Keskinlik Ayarı
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Otomatik yüzey tonu düzeltme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • 1080p 24/25/30Hz işleme
          • 1080p 50/60Hz işleme
          Dinamik ekran kontrastı
          150.000:1
          Ekran geliştirme
          Yansıma önleyici ekran
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Renkli kabin
          Son derece parlak siyah kabiniyle dekoratif ön panel

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Video formatları
          • 480i, 60Hz
          • 480p, 60Hz
          • 576i, 50Hz
          • 576p, 50Hz
          • 1080i, 50, 60Hz
          • 720p, 50, 60Hz
          • 1080p, 24, 50, 60Hz
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz
          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60Hz
          • 800 x 600, 60Hz
          • 1024 x 768, 60Hz
          • 1280 x 1024, 60Hz
          • 1280 x 720, 60Hz
          • 1280 x 768, 60Hz
          • 1360 x 768, 60Hz

        • Radyo/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Kanal Hafıza Sayısı
          999
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL I
          • PAL B/G
          • SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Dijital TV
          DVB-T MPEG4

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 3W
          Ses Sistemi
          Nicam Stereo
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Akıllı Ses

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlanabilirlik

          Scart sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          1
          Ext 1 Scart
          • Sol/Sağ Ses
          • RGB
          • CVBS girişi/çıkışı
          Ext 2
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • YPbPr girişi
          Ön / Yan bağlantılar
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • CVBS girişi
          • Kulaklık Çıkışı
          • USB 2.0
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          Diğer bağlantılar
          • S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
          • PC girişi VGA + Ses Sol/Sağ giriş
          • Ortak Arayüz

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • İnce Ayar
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          Kullanım kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekranda Bilgi Görüntüleme
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Konfor
          • Otel özellikleri
          • Karşılama mesajı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Kapanma zamanlayıcısı
          İnteraktif otel özellikleri
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Saat
          Kapanma Zamanlayıcısı
          Teletekst
          1000 sayfa Hypertext
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • 14:9 film genişletme
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Altyazı Büyütme
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1104B (RC6)
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi

        • Sağlık

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          Çift izolasyon Sınıf II

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Çalma/Oynatma Formatları
          • MP3
          • JPEG Resimler
          • Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

        • Güç

          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*
          Yıllık enerji tüketimi
          40,88  kW·s
          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60Hz
          Güç tüketimi (tipik)
          28  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,24 W
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          526  mm
          Set Yüksekliği
          343  mm
          Set Derinliği
          49,4  mm
          Set genişliği (stand ile)
          526  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          369  mm
          Set derinliği (stand ile)
          149  mm
          Kutu genişliği
          580  mm
          Kutu yüksekliği
          426  mm
          Kutu derinliği
          133  mm
          Ürün ağırlığı
          4  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          4,2  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          75 x 75 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü standı
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Duvara monte (eğik) 22AV3100/10
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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            Yorumlar

            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
            • Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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